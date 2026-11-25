Ước tính, tổng diện tích nuôi trồng đạt khoảng 23.000ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng thủy sản đạt 114.600 tấn, tăng 5,2%.

Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 113.100 tấn, tăng 5,2%, chiếm khoảng 98,7% tổng sản lượng; sản lượng khai thác đạt 1.500 tấn. Tốc độ tăng sản lượng cao hơn mức tăng diện tích cho thấy năng suất nuôi trồng tiếp tục được cải thiện.

Qua đó, nuôi trồng thủy sản ngày càng khẳng định vai trò trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần cung cấp thực phẩm tại chỗ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.

Hà Nội sẽ tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Sơn Hà

Để duy trì đà tăng trưởng, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội định hướng phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát môi trường nước và chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường liên kết giữa hộ nuôi, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị thủy sản.

Song song với phát triển sản xuất, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong đó nổi bật là chương trình thả cá tái tạo nguồn lợi được tổ chức định kỳ hằng năm trên các sông, hồ lớn như: Sông Hồng, sông Đáy, hồ Tây...