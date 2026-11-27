Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về những tác động đối với hệ sinh thái Nam Cực, trong đó có chim cánh cụt hoàng đế và loài nhuyễn thể krill – mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn ở Nam Đại Dương.

Tảng băng trôi gần bờ biển đảo Spert, Nam Cực. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo ngày 27/11 của Cơ quan Nam Cực Australia (AAD), dữ liệu vệ tinh cho thấy diện tích băng biển Nam Cực đạt mức cực đại mùa Đông hằng năm là 17,72 triệu km² vào ngày 11/9. Đây là mức cao cực đại thấp thứ ba kể từ khi hệ thống quan trắc vệ tinh dài hạn bắt đầu hoạt động năm 1979. Tuy nhiên, chỉ trong 4 tuần tiếp theo, diện tích băng đã thu hẹp khoảng 1,3 triệu km². Đến giữa tháng 10, tổng diện tích băng biển quanh Nam Cực chỉ còn khoảng 2,3 triệu km², thấp hơn 12% so với mức trung bình dài hạn của thời điểm này trong năm. Đây là mức thấp nhất từng được ghi nhận trong tháng 10 kể từ khi có số liệu vệ tinh.

Các nhà khoa học cho biết tình trạng suy giảm băng biển Nam Cực diễn ra nhanh hơn kể từ năm 2015. Đến năm 2023, diện tích băng bất ngờ giảm xuống các mức thấp kỷ lục trong mùa Thu và mùa Đông ở Nam bán cầu. Theo AAD, điều kiện băng biển yếu kém trong năm đó đã khiến hàng nghìn chim cánh cụt hoàng đế non chết tại Nam Cực.

Ông Rob Massom - nhà khoa học nghiên cứu băng biển thuộc AAD - bày tỏ lo ngại khi băng biển Nam Cực hiện suy giảm ngay cả trong thời điểm đại dương lẽ ra phải đóng băng và lớp băng bao phủ phải mở rộng. Theo ông, 4 mức cực đại diện tích băng biển mùa Đông thấp nhất kể từ năm 1979 đều xuất hiện trong vòng 4 năm qua. Sự suy giảm này đặt ra mối đe dọa đối với nhiều loài sinh vật phụ thuộc vào môi trường băng biển. Chim cánh cụt hoàng đế cần những vùng băng ven bờ ổn định để sinh sản, trong khi ấu trùng nhuyễn thể krill trú ẩn bên dưới và bên trong lớp băng, đồng thời lấy tảo băng siêu nhỏ làm thức ăn trong mùa Đông. Krill là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài sinh vật biển ở Nam Cực.

Các nhà khoa học cho rằng tình trạng suy giảm băng biển có liên quan đến sự gia tăng nhiệt lượng trong các tầng nước phía trên của đại dương, kết hợp với những thay đổi về gió và nhiệt độ khí quyển. Tuy nhiên, cơ chế tác động cụ thể cũng như những hệ quả lâu dài vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Trong nỗ lực làm rõ vấn đề, ADD dự kiến tổ chức một chuyến khảo sát vào năm 2028 tại vùng rìa băng biển ở phía Đông Nam Cực. Đây là khu vực có biến động mạnh, nơi băng biển hình thành và tan chảy theo mùa, đồng thời có hoạt động sinh học phong phú. Chuyến khảo sát sẽ tập trung nghiên cứu tác động của sóng biển, bão, nhiệt lượng đại dương và các quá trình khí quyển đối với sự hình thành, tan chảy của băng biển, cũng như ảnh hưởng của những biến động này đến hệ sinh thái và khả năng hấp thụ khí CO₂ của Nam Đại Dương.