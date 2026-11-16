Điện thoại Xiaomi nhỏ gọn màn hình phẳng 6.3 đến 6.4 inch, viền 1mm, dự kiến ra mắt năm 2027

Xiaomi được cho là đang phát triển một mẫu điện thoại nhỏ gọn với màn hình phẳng 6.3 đến 6.4 inch, viền chỉ khoảng 1mm mỗi cạnh và tỷ lệ 16:9 cổ điển. Thiết bị dự kiến ra mắt vào năm 2027, theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station (DCS).

Động thái này đánh dấu sự trở lại của thiết kế phẳng truyền thống, kết hợp với công nghệ viền siêu mỏng hiện đại. Qua đó, hãng dường như đang hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những chiếc máy gọn nhẹ.

Màn hình phẳng và viền 1mm: bài toán chế tác không đơn giản

Theo nguồn tin, chiếc máy sẽ sở hữu màn hình phẳng kích thước từ 6.3 đến 6.4 inch. Điểm đáng chú ý nhất là phần viền bao quanh cực mỏng, ước tính chỉ khoảng 1mm mỗi cạnh.

DCS chia sẻ về mẫu điện thoại mới đến từ Xiaomi

DCS cho biết thiết bị sẽ từ bỏ xu hướng màn hình cong hay kéo dài hiện nay. Thay vào đó, hãng chọn tối ưu không gian hiển thị trên một mặt phẳng. Cách làm này giúp người dùng thao tác bằng một tay dễ dàng hơn mà không gặp tình trạng chạm nhầm vào mép viền trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Việc thu gọn viền xuống mức 1mm đòi hỏi kỹ thuật chế tác khung máy và ép kính ở trình độ cao để đảm bảo độ bền. Điều này cho thấy Xiaomi muốn thiết lập một tiêu chuẩn mới về tỷ lệ màn hình trên thân máy, mang lại cảm giác viền gần như tàng hình ở phân khúc thiết bị dưới 6.5 inch.

Vì sao tỷ lệ 16:9 và dải màu BT.2020 đáng chú ý?

Khác biệt lớn nhất của mẫu máy này so với các sản phẩm đương đại là sự quay lại của tỷ lệ khung hình 16:9. Tỷ lệ này cho kiểu dáng rộng và phẳng hơn, phù hợp với người dùng yêu thích tỷ lệ truyền thống thay vì thiết kế thuôn dài.

Điện thoại Xiaomi đang phát triển có viền màn hình siêu mỏng

Bên cạnh kiểu dáng, chất lượng hình ảnh cũng được chú trọng. Theo báo cáo, tấm nền sẽ hỗ trợ dải màu BT.2020, tiêu chuẩn thường thấy trên các thiết bị hiển thị cao cấp phục vụ đồ họa và phim ảnh. Dải màu rộng giúp màn hình tái tạo hình ảnh với độ rực rỡ và độ chính xác cao.

Sự kết hợp giữa màn hình phẳng chất lượng cao và tỷ lệ 16:9 hứa hẹn mang lại trải nghiệm xem video trực quan, giữ nguyên khung hình gốc mà không bị cắt xén nội dung ở hai đầu.

Thông tin rò rỉ tóm lược

Màn hình phẳng quay lại: không chỉ riêng Xiaomi

Sự xuất hiện của chiếc điện thoại này không phải động thái đơn lẻ. Báo cáo cho biết nhiều thương hiệu lớn của Trung Quốc cũng lên kế hoạch đưa màn hình phẳng trở lại mạnh mẽ vào năm 2027.

Cụ thể, DCS chia sẻ thêm rằng OPPO có thể là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trình làng thiết kế này, tiếp theo là Honor. Bản thân Xiaomi cũng đang thử nghiệm nhiều nguyên mẫu màn hình phẳng để áp dụng cho các dòng máy chuyên nhiếp ảnh, thiết bị tầm trung và cả những mẫu máy hiệu năng cao.

Xiaomi đang thử nghiệm nhiều điện thoại màn hình nhỏ gọn

Theo nhận định trong nguồn tin, làn sóng này phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu người dùng. Sau thời gian dài làm quen với màn hình cong tràn viền, nhiều người bắt đầu ưu tiên tính thực dụng, độ bền vật lý và khả năng dán kính cường lực dễ dàng hơn của thiết kế phẳng.

Cần lưu ý gì về độ tin cậy của thông tin?

Tóm lại, mẫu điện thoại Xiaomi nhỏ gọn dự kiến ra mắt năm 2027 sẽ có tỷ lệ 16:9 và viền siêu mỏng 1mm, đồng thời cho thấy xu hướng quay về thiết kế phẳng thực dụng và bền bỉ của ngành di động.

Tuy nhiên, toàn bộ chi tiết về mẫu máy 6.3 inch này đều đến từ leaker Digital Chat Station. Do đó, người dùng vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ Xiaomi khi sản phẩm ra mắt.