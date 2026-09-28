Điện thoại Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn vừa lộ diện cùng pin 7.200mAh vượt trội phiên bản Pro

Mẫu điện thoại Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn vừa chính thức vượt qua quy trình kiểm định vô tuyến của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) với số hiệu model M261DB. Theo các thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7.200mAh, vượt qua cả phiên bản Xiaomi 18 Pro cao cấp hơn.

Xiaomi 18 đang được phát triển

Chiến lược phát hành so le nhằm định hình phân khúc

Khác với truyền thống công bố toàn bộ dòng sản phẩm cùng thời điểm, thương hiệu đã thay đổi lộ trình tiếp cận thị trường. Xiaomi quyết định giới thiệu các biến thể thuộc phân khúc cao cấp là Xiaomi 18 Pro trước, sau đó mới chính thức đưa phiên bản tiêu chuẩn tiếp cận người tiêu dùng.

Theo dữ liệu từ XimiTime, lịch trình này hoàn toàn khớp với kế hoạch phân bổ sản phẩm theo chu kỳ mới. Thời điểm ra mắt dự kiến của chiếc Xiaomi 18 tiêu chuẩn sẽ rơi vào tháng 12, cách mốc xuất hiện của phiên bản Pro khoảng ba tháng. Khoảng cách này cho phép hãng tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tạo sức hút riêng biệt cho từng nhóm đối tượng khách hàng.

Mẫu flagship tiếp theo của Xiaomi có thể ra mắt vào tháng 12

Cấu hình kỹ thuật: Bước nhảy vọt về dung lượng lưu trữ năng lượng

Trọng tâm kỹ thuật gây bất ngờ nhất trên Xiaomi 18 chính là thông số nguồn điện. Thiết bị được trang bị thỏi pin có dung lượng danh định 7.200mAh, cao hơn 200mAh so với mức 7.000mAh trên mẫu Xiaomi 18 Pro. Đây là một nâng cấp đáng giá đối với nhóm người dùng có tần suất sử dụng cao hoặc thường xuyên xử lý các tác vụ đồ họa, chơi game liên tục trong ngày dài.

Về sức mạnh tính toán, mẫu máy tiêu chuẩn này vẫn được cung cấp sức mạnh từ vi xử lý hàng đầu Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đi kèm với nền tảng phần cứng này là cảm biến camera chính sở hữu độ phân giải lên đến 200MP, đảm bảo khả năng thu nhận chi tiết cao trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Xiaomi 18 sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Sự đánh đổi phần cứng để tối ưu hóa giá thành

Để duy trì mức giá bán cạnh tranh trong khi vẫn trang bị vi xử lý cao cấp và viên pin lớn, nhà sản xuất buộc phải thực hiện một số cắt giảm kỹ thuật trên phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, thay vì trang bị hệ thống ba camera được tinh chỉnh bởi Leica với khả năng bao phủ đầy đủ dải tiêu cự như phiên bản Pro, Xiaomi 18 chỉ sử dụng cụm camera kép cơ bản.

Ngoài ra, mẫu máy tiêu chuẩn cũng lược bỏ màn hình phụ ở mặt lưng, một trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các phiên bản Pro và Pro Max. Phiên bản cao cấp trước đó gây ấn tượng với tấm nền M11 kích thước 6,4 inch có độ sáng đạt mức 4.000 nits cùng các tính năng bảo mật phần cứng chuyên sâu. Dù thiếu vắng các chi tiết công nghệ cao cấp này, sự bù đắp từ viên pin 7.200mAh vẫn là yếu tố kỹ thuật mang tính thực dụng cao cho người dùng phổ thông.