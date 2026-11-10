Điện thoại vẫn dùng tốt, vì sao ngân hàng khuyến nghị cập nhật iOS?

Vừa qua, một loạt ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, ACB, TPBank... đã đồng loạt phát đi khuyến nghị cập nhật hệ điều hành iOS trên 16.7 để tiếp tục sử dụng được đầy đủ các tính năng giao dịch online trên ứng dụng của ngân hàng.

Trước khuyến nghị này, không ít người dùng băn khoăn vì chưa hiểu rõ lý do, đồng thời lo ngại thiết bị của họ có thể bị ảnh hưởng như chậm hơn, hao pin hơn khi sử dụng. Có khách hàng tỏ ra không hài lòng khi các ngân hàng yêu cầu phải sử dụng thiết bị đời mới hơn do thiết bị hiện tại không đáp ứng tiêu chuẩn. Tuy nhiên chắc chắn người tiêu dùng sẽ muốn cập nhật ngay hệ điều hành nếu biết lý do thực sự đằng sau lời khuyến nghị này.

Theo Apple, dữ liệu trên iPhone sử dụng iOS cũ có thể gặp rủi ro khi người dùng truy cập đường dẫn độc hại hoặc website bị xâm nhập. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai mã độc Coruna và DarkSword khiến vấn đề bảo mật trên thiết bị này càng được quan tâm hơn bao giờ hết khi các mã độc này có khả năng khai thác lỗ hổng trên thiết bị chạy phần mềm iOS phiên bản thấp để chiếm đoạt các thông tin quan trọng như mật khẩu hay mã OTP giao dịch.

Nghiêm trọng hơn là quá trình này diễn ra âm thầm và khó có thể nhận biết. Chỉ cần khách hàng vô tình lướt qua hay truy cập vào web quảng cáo, thiết bị phiên bản thấp cũng có thể bị nhiễm mã độc. Máy vẫn nghe gọi, ứng dụng vẫn chạy “mượt mà”, không đồng nghĩa với việc thiết bị của bạn vẫn an toàn.

Cập nhật phần mềm giúp bổ sung các bản vá cho những lỗ hổng đã được phát hiện, giảm nguy cơ dữ liệu cá nhân bị xâm phạm. Với người dùng dịch vụ ngân hàng số, bảo vệ chiếc điện thoại cũng là thêm một bước bảo vệ thông tin và tài khoản của mình. Khách hàng có thể kiểm tra phiên bản cập nhật dành cho thiết bị tại mục Cài đặt/Cài đặt chung/Cập nhật phần mềm trên iPhone.

Người dùng cũng có thể bật Tự động cập nhật để thiết bị nhận các bản cập nhật tiếp theo. Nếu thiết bị không thể nâng cấp lên tối thiểu phiên bản 16.7, người dùng nên sử dụng thiết bị tương thích khác để tiếp tục thực hiện các giao dịch cần xác thực khuôn mặt.

Là ngân hàng luôn tiên phong áp dụng các công nghệ bảo mật và cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa ra lời khuyến nghị, TPBank hướng tới bảo vệ tài sản của khách hàng và duy trì tiêu chuẩn an toàn giao dịch.

Đại diện lãnh đạo TPBank chia sẻ: “An toàn tài sản của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của TPBank. Chúng tôi chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật và khuyến nghị cập nhật hệ điều hành với mong muốn khách hàng được bảo vệ tốt hơn trước những rủi ro công nghệ, an tâm sử dụng dịch vụ ngân hàng số mỗi ngày”.

Theo đó, tính năng xác thực khuôn mặt trên App TPBank và TPBank Biz ngừng hỗ trợ trên thiết bị dùng iOS dưới 16.7. Khách hàng sử dụng các thiết bị này có thể gặp gián đoạn khi thực hiện một số giao dịch cần xác thực khuôn mặt như: Chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày; thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng. Một số thao tác như đăng nhập lần đầu trên thiết bịkhác, hoặc đặt lại mật khẩu hay thay đổi thông tin cá nhân cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng.

Vì vậy, người dùng hãy cập nhật hệ điều hành, tối thiểu iOS 16.7, ngay hôm nay để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình khi giao dịch trực tuyến cùng các ứng dụng ngân hàng.

Hà Dung