Khi đang sử dụng điện thoại Samsung, nếu bất ngờ nhìn thấy biểu tượng giọt nước xuất hiện trên màn hình, người dùng không nên xem đây là một lỗi thông báo thông thường. Đây là cơ chế cảnh báo an toàn được Samsung tích hợp nhằm phát hiện độ ẩm tại cổng sạc USB. Khi cảm biến nhận thấy có chất lỏng hoặc hơi ẩm tích tụ, thiết bị sẽ tự động ngừng sạc bằng dây cáp để hạn chế nguy cơ chập điện và hư hỏng linh kiện.

Biểu tượng giọt nước trên điện thoại Samsung cảnh báo độ ẩm tại cổng sạc USB. (Ảnh: Reddit)

Nhiều mẫu smartphone Samsung hiện nay được trang bị chuẩn kháng nước, chống bụi IP68. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không đồng nghĩa với việc điện thoại có thể chống nước trong mọi điều kiện. Khả năng bảo vệ có giới hạn và có thể suy giảm theo thời gian sử dụng. Nước, mồ hôi hoặc độ ẩm trong môi trường vẫn có thể xâm nhập vào cổng USB, khiến hệ thống kích hoạt cảnh báo. Vì vậy, khi biểu tượng giọt nước xuất hiện, người dùng cần rút cáp sạc ngay lập tức và không cố gắng kết nối lại khi cổng sạc chưa khô hoàn toàn.

Để xử lý, trước tiên hãy dùng khăn mềm, khô lau sạch bề mặt điện thoại. Sau đó, hướng cổng sạc xuống dưới và nhẹ nhàng vẫy thiết bị khoảng 5-10 lần để loại bỏ lượng nước còn đọng bên trong. Người dùng nên đặt điện thoại tại nơi khô ráo, thoáng khí hoặc sử dụng quạt thổi luồng gió mát để hỗ trợ làm khô. Samsung không khuyến khích bỏ điện thoại vào thùng gạo bởi bụi mịn và tinh bột có thể lọt vào cổng kết nối. Máy sấy tóc cũng không phải lựa chọn phù hợp, đặc biệt khi sử dụng chế độ khí nóng, do nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến các lớp keo bảo vệ thiết bị.

Người dùng nên để điện thoại khô tự nhiên ở nơi thoáng khí, tránh sử dụng máy sấy tóc ở chế độ khí nóng.

Trong một số trường hợp, biểu tượng giọt nước vẫn xuất hiện dù điện thoại đã khô. Nguyên nhân có thể đến từ lỗi phần mềm hoặc dữ liệu bộ nhớ đệm của hệ thống sạc. Người dùng có thể thử khởi động lại thiết bị, đồng thời kiểm tra tình trạng đầu cáp sạc. Nếu cảnh báo tiếp tục xuất hiện, hãy vào Cài đặt, chọn Ứng dụng, bật hiển thị ứng dụng hệ thống, tìm USB Settings (Cài đặt USB), truy cập Lưu trữ và chọn Xóa bộ nhớ đệm. Thao tác này có thể giúp khắc phục tình trạng hệ thống tiếp tục nhận diện độ ẩm sau khi cổng sạc đã khô.

Nếu đã thực hiện các bước trên nhưng cảnh báo không biến mất, người dùng nên mang điện thoại đến trung tâm bảo hành Samsung hoặc cơ sở sửa chữa uy tín để kiểm tra. Cặn bẩn, hiện tượng ăn mòn hay hư hỏng cảm biến đều có thể là nguyên nhân. Trong thời gian chờ xử lý, sạc không dây có thể được sử dụng thay thế nếu thiết bị hỗ trợ. Quan trọng nhất, không nên tìm cách vô hiệu hóa cảnh báo hoặc cố sạc qua cổng USB khi hệ thống vẫn phát hiện độ ẩm, bởi điều này có thể khiến chi phí sửa chữa tăng lên đáng kể.

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