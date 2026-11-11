Điện thoại Samsung đổi cách lưu ảnh, người dùng Galaxy cần biết

Thông tin được Samsung Electronics công bố ngày 10/11/2026, đánh dấu bước chuyển trong cách hãng quản lý và lưu trữ hình ảnh trên các thiết bị Galaxy.

Trước đó, tính năng đồng bộ trực tiếp giữa Samsung Gallery và OneDrive đã chính thức ngừng hoạt động từ ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, những hình ảnh và video đã lưu trên OneDrive vẫn được giữ nguyên và có thể truy cập qua ứng dụng hoặc website của Microsoft.

Samsung thay OneDrive bằng Google để đồng bộ ảnh trên điện thoại Galaxy. Ảnh: Samsung.

Samsung Gallery chuyển sang Google, có gì khác?

Với tính năng mới, người dùng chỉ cần liên kết tài khoản Samsung và Google để đồng bộ ảnh, video ngay trong ứng dụng Gallery mà không phải cài thêm ứng dụng lưu trữ riêng.

Điểm thuận tiện là hình ảnh chụp bằng điện thoại Galaxy có thể được truy cập trên máy tính bảng Samsung tương thích, miễn là các thiết bị đăng nhập cùng tài khoản và bật đồng bộ.

Khi chuyển sang điện thoại mới, người dùng cũng không cần tải toàn bộ thư viện ảnh về máy. Gallery có thể hiển thị hình ảnh xem trước trong khi tệp gốc vẫn được lưu trên đám mây, giúp tiết kiệm dung lượng bộ nhớ.

Samsung còn tích hợp tính năng Free up space (Giải phóng bộ nhớ), cho phép xóa các tệp gốc đã đồng bộ khỏi thiết bị trong khi vẫn giữ hình ảnh thu nhỏ để người dùng tiếp tục truy cập khi cần.

Dịch vụ sử dụng dung lượng lưu trữ của tài khoản Google. Mỗi tài khoản có tối đa 15 GB miễn phí, dùng chung cho Gmail, Google Drive và Google Photos. Nếu đã sử dụng gần hết dung lượng cho email và tài liệu, người dùng sẽ còn ít không gian để lưu ảnh, video.

Trường hợp cần thêm dung lượng, người dùng có thể đăng ký Google One trả phí.

Ở giai đoạn đầu, tính năng mới chỉ hỗ trợ một số thiết bị Galaxy chạy One UI 9. Samsung cho biết sẽ tiếp tục mở rộng sang các thiết bị khác theo từng giai đoạn. Khả năng sử dụng có thể khác nhau tùy thị trường và mẫu máy.

Người dùng cần lưu ý trước khi bật đồng bộ

Theo hướng dẫn của Samsung, để sử dụng tính năng mới, người dùng mở ứng dụng Gallery, chọn Menu, vào Cài đặt, sau đó chọn Đồng bộ ảnh và video và bật Đồng bộ hóa với Google.

Khi thiết lập lần đầu, hệ thống mặc định chỉ đồng bộ album Camera. Người dùng có thể lựa chọn thêm những album khác tùy nhu cầu.

Một điểm quan trọng là Samsung Gallery và Google Photos sử dụng cơ chế đồng bộ hai chiều. Khi người dùng chỉnh sửa hoặc xóa ảnh đã đồng bộ, thay đổi có thể được cập nhật trên bộ nhớ Google và các thiết bị Galaxy liên kết.

Điều này đồng nghĩa xóa ảnh trong Gallery có thể khiến ảnh đó bị xóa trên Google Photos, chứ không đơn thuần là xóa bản lưu trên điện thoại.

Theo Samsung, ảnh bị xóa sẽ được chuyển vào Thùng rác trong 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Vì vậy, người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi xóa ảnh, đặc biệt với những dữ liệu quan trọng.

Ngoài ra, ảnh và video đã được lưu trên Google Photos từ trước khi kích hoạt tính năng mới sẽ không tự động xuất hiện trong Gallery. Ứng dụng Samsung chỉ hiển thị những nội dung được đồng bộ thông qua Gallery sau khi dịch vụ được bật.

Việc hợp tác với Google mang đến cách quản lý hình ảnh thống nhất hơn giữa các thiết bị Galaxy, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dùng muốn tiết kiệm bộ nhớ điện thoại.

Tuy nhiên, trước khi kích hoạt, người dùng nên kiểm tra thiết bị có hỗ trợ One UI 9 hay không, dung lượng Google còn lại và những album sẽ được đồng bộ để tránh phát sinh các thay đổi ngoài ý muốn.