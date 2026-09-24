Điện thoại OPPO K14 Plus lộ diện: Pin 8.000 mAh, màn hình 144Hz và chuẩn kháng nước IP69K

OPPO K14 Plus là mẫu điện thoại thông minh tầm trung mới sở hữu hàng loạt thông số kỹ thuật ấn tượng, hướng trực tiếp đến nhóm người dùng cần thời lượng pin dài và hiệu năng hiển thị cao. Thiết bị gây chú ý nhờ viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, tấm nền màn hình tần số quét 144Hz và tiêu chuẩn bảo vệ siêu bền IP69K.

OPPO K14 Plus sẽ ra mắt vào ngày 29/9

Thời điểm ra mắt và kênh phân phối trực tuyến

Theo công bố chính thức, OPPO K14 Plus sẽ được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ vào lúc 12 giờ trưa ngày 29/9 theo giờ địa phương. Mẫu điện thoại này được phân phối độc quyền thông qua nền tảng thương mại điện tử Flipkart.

Sản phẩm sẽ mở bán đồng thời trong khuôn khổ sự kiện Big Billion Days với nhiều ưu đãi thương mại. Chiến lược mở bán trực tuyến giúp thương hiệu tiếp cận nhanh chóng tệp khách hàng trẻ tuổi có nhu cầu giải trí liên tục trên thiết bị di động.

Điện thoại mới của OPPO sẽ có dung lượng pin khủng

Hiệu năng phần cứng và khả năng hiển thị 144Hz

Về sức mạnh xử lý, thiết bị được trang bị vi xử lý MediaTek 7360 Max, kết hợp bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 256GB. Cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm cũng như vận hành các tựa game phổ biến một cách ổn định.

Khả năng hiển thị là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của máy với màn hình AMOLED kích thước 6.77 inch, độ phân giải 1.5K sắc nét. Tấm nền này hỗ trợ tần số làm tươi 144Hz giúp mọi thao tác cuộn vuốt diễn ra mượt mà, đồng thời đạt độ sáng tối đa 3.600 nits, đảm bảo khả năng quan sát rõ ràng dưới môi trường ánh sáng mạnh ngoài trời.

Thông tin hệ thống camera của OPPO K14 Plus

Thời lượng pin 8.000 mAh và độ bền chuẩn IP69K

Nguồn năng lượng của máy đến từ viên pin khủng 8.000 mAh, cho phép vận hành liên tục trong nhiều ngày chỉ với một lần sạc. Máy tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 45W giúp rút ngắn thời gian tái nạp năng lượng.

Để duy trì hiệu năng bền bỉ trong quá trình sử dụng tải cao, nhà sản xuất trang bị hệ thống làm mát bằng buồng hơi VC diện tích 5.000 mm². Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp hệ thống loa kép stereo, cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình và đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP69K vượt trội.

Sản phẩm sẽ ra mắt với hai tùy chọn màu sắc khác nhau, tạo thêm lựa chọn đa dạng cho người dùng khi chính thức lên kệ trên thị trường công nghệ.