Điện thoại, máy tính cũ có thuộc diện cấm nhập khẩu từ năm 2027?

BKhoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN ngày 27/10/2026, công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT, trừ trường hợp chuyển tiếp theo quy định.

Thông tư được ban hành trên cơ sở Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Quản lý ngoại thương và các nghị định hướng dẫn thi hành. Trực tiếp, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP là căn cứ để công bố chi tiết danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Theo quy định, danh mục được xác định bằng mã HS. Trường hợp quy định ở cấp nhóm 4 chữ số hoặc phân nhóm 6 chữ số, phạm vi cấm áp dụng đối với toàn bộ mã HS 8 chữ số tương ứng. Nếu danh mục chỉ liệt kê mã HS 8 chữ số, việc cấm nhập khẩu chỉ áp dụng đối với các mã được nêu cụ thể.

Đáng chú ý, nhóm máy in, máy photocopy (HS 8443) có những trường hợp loại trừ theo tính năng, công suất và chủng loại; trong khi nhóm dây điện, cáp điện và cáp sợi quang (HS 8544) được liệt kê theo các mã HS chi tiết. Doanh nghiệp cần đối chiếu đầy đủ mã hàng và ghi chú tại phụ lục trước khi thực hiện nhập khẩu.

Phạm vi cấm còn bao gồm bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc danh mục, cũng như sản phẩm công nghệ số tân trang có mã HS thuộc diện cấm.

Thông tư đồng thời quy định trường hợp không thuộc danh mục cấm đối với một số dây chuyền, máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện pháp luật, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số.

Đối với hàng hóa đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước ngày 1/1/2027, việc nhập khẩu được tiếp tục thực hiện theo nội dung và thời hạn hiệu lực của văn bản cho phép.

Infographic dưới đây tổng hợp 13 nhóm hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu từ ngày 1/1/2027.