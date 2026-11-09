Điện thoại màn hình trượt dọc của Samsung: bằng sáng chế mới hé lộ hướng đi ngoài Galaxy Z Fold

Samsung đang nghiên cứu một thiết kế điện thoại màn hình trượt dọc, khác với cơ chế gập mở của dòng Galaxy Z Fold. Hướng đi này được thể hiện trong một bằng sáng chế mới công bố, mô tả thân máy có phần phía trên trượt lên để mở rộng diện tích hiển thị.

Thông tin cho thấy hãng không chỉ tập trung vào màn hình gập mà còn thử nghiệm các cơ chế phần cứng thay thế. Tuy nhiên, bằng sáng chế chưa phải là xác nhận về sản phẩm thương mại.

Bằng sáng chế US 2026/0333595 A1 mô tả những gì?

Theo thông tin từ PhoneArena, tài liệu bằng sáng chế US 2026/0333595 A1 được Samsung công bố vào ngày 22 tháng 10. Tài liệu mô tả cấu trúc thân máy smartphone gồm hai phần riêng biệt. Phần phía trên có thể trượt lên để mở rộng màn hình, còn phần khung bên dưới được giữ cố định.

Đáng chú ý, hệ thống camera được đặt trên phần thân di động. Thiết kế kèm một phần khuyết chuyên dụng để người dùng vẫn chụp ảnh được ngay cả khi thiết bị ở trạng thái đóng hoàn toàn.

Nguyên mẫu Mobile Slidable từ MWC 2026 liên quan thế nào?

Thiết kế trong bằng sáng chế có mối liên hệ nhất định với các nguyên mẫu từng được trưng bày. Tại MWC 2026, Samsung Display giới thiệu nguyên mẫu Mobile Slidable với khả năng mở rộng kích thước màn hình từ 5.1 inch lên 6.7 inch.

Cơ chế trượt theo chiều dọc của nguyên mẫu này có nhiều điểm tương đồng với bản vẽ trong hồ sơ bằng sáng chế gần đây. Dù vậy, cả bằng sáng chế lẫn nguyên mẫu trưng bày đều chưa xác nhận thời điểm thương mại hóa chính thức.

Từ màn hình gập sang màn hình trượt: bài toán kỹ thuật nào đang chờ lời giải?

Việc chuyển từ màn hình gập sang màn hình trượt đặt ra nhiều thách thức cho nhà sản xuất. Độ bền của màn hình dẻo khi chịu lực tác động và chuyển động uốn cong liên tục là yếu tố then chốt quyết định tuổi thọ thiết bị.

Bên cạnh đó, cơ chế cơ khí kéo trượt cần được tinh chỉnh chính xác. Mục tiêu là bảo đảm độ mượt mà và sự ổn định trong suốt vòng đời sử dụng.

Samsung vẫn đang phát triển điện thoại có màn hình trượt độc đáo

Phần mềm phải thích ứng với kích thước màn hình thay đổi

Ngoài phần cứng, phần mềm đóng vai trò quan trọng không kém đối với thiết bị có kích thước thay đổi linh hoạt. Ứng dụng và giao diện người dùng cần tự động điều chỉnh mượt mà theo tỷ lệ khung hình mới, không để xảy ra vỡ bố cục hay gián đoạn trải nghiệm.

Khả năng trở thành lựa chọn mới ở phân khúc cao cấp

Nếu giải quyết được các bài toán về độ bền, phần mềm và giá thành, thiết bị này có thể tạo ra thêm một lựa chọn cao cấp bên cạnh dòng Galaxy Z Fold hiện tại. Nhìn chung, thông tin hiện có mới dừng ở mức bằng sáng chế và nguyên mẫu, nên thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác định.