Điện thoại iPhone 18 Pro Max vừa ra mắt, đây là 5 mẫu máy cũ giá tốt đáng cân nhắc

Dưới đây là 5 mẫu điện thoại iPhone cũ có mức giá tốt, hiệu năng ổn định mà bạn có thể tham khảo.

iPhone 15 Pro

Sau khi các thế hệ mới liên tiếp xuất hiện, điện thoại iPhone 15 Pro đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc máy cũ.

Điểm đáng giá của model này nằm ở thiết kế khung viền titan, màn hình ProMotion 120Hz và cổng USB-C. Máy sử dụng chip A17 Pro, vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu từ sử dụng hằng ngày đến chơi game và xử lý những tác vụ tương đối nặng.

iPhone 15 Pro cũ hiện dao động khoảng 13,7 - 18,7 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng máy. Đây cũng là một trong những mẫu phù hợp với người muốn trải nghiệm dòng Pro nhưng không muốn chi quá nhiều cho thế hệ mới.

Khi mua máy cũ, người dùng nên kiểm tra kỹ tình trạng pin, màn hình, camera, Face ID và lịch sử sửa chữa trước khi quyết định.

iPhone 15 Pro cũ hiện dao động khoảng 13,7 - 18,7 triệu đồng

iPhone 16

Nếu ưu tiên một thiết bị đời mới hơn, iPhone 16 là cái tên đáng cân nhắc.

Mẫu máy này sở hữu Dynamic Island, cổng USB-C và Action Button, đồng thời có lợi thế về tuổi đời khi so với các thế hệ cũ hơn. iPhone 16 hàng đã qua sử dụng đang được chào bán khoảng 15,2 - 18,4 triệu đồng.

Việc lựa chọn iPhone 16 thay vì một mẫu máy cũ hơn có thể phù hợp với người muốn sử dụng điện thoại trong thời gian dài và ưu tiên khả năng tiếp tục nhận các bản cập nhật phần mềm trong tương lai.

Mức giá thực tế có thể chênh lệch đáng kể giữa máy đẹp, pin cao và những thiết bị đã qua sửa chữa.

iPhone 13 Pro Max

Ở mức giá dễ tiếp cận hơn, iPhone 13 Pro Max vẫn có sức hút nhờ màn hình 6,7 inch và ProMotion 120Hz.

Mẫu máy này hiện nằm trong khoảng 10,4 - 12,9 triệu đồng. Máy sử dụng chip A15 Bionic và hệ thống camera ba ống kính, đáp ứng tốt các nhu cầu chụp ảnh, xem phim, làm việc và giải trí.

Đổi lại, người mua phải chấp nhận thiết kế tai thỏ và cổng Lightning thay vì USB-C. Do máy đã có tuổi đời vài năm, tình trạng pin cũng là yếu tố đặc biệt cần kiểm tra.

iPhone 14

Với ngân sách dưới 10 triệu đồng, iPhone 14 là một trong những lựa chọn được quan tâm.

Giá máy cũ khoảng 8,9 - 9,9 triệu đồng. Model này có thiết kế nhỏ gọn, camera kép và hiệu năng đủ đáp ứng các nhu cầu phổ biến như mạng xã hội, chụp ảnh, xem video hay các ứng dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, iPhone 14 không có màn hình ProMotion 120Hz và vẫn sử dụng thiết kế tai thỏ. Vì vậy, nếu ngân sách có thể tăng thêm, người mua nên so sánh trực tiếp với iPhone 15 cũ trước khi xuống tiền.

Với ngân sách dưới 10 triệu đồng, iPhone 14 là một trong những lựa chọn đáng thử

iPhone 12 Pro Max

Nếu ưu tiên màn hình lớn và hệ thống camera Pro với ngân sách hạn chế, điện thoại iPhone 12 Pro Max vẫn là một phương án đáng tham khảo.

Giá máy cũ hiện khoảng 8,4 - 12 triệu đồng, tùy tình trạng. Máy sở hữu màn hình lớn, cụm ba camera và chip A14 Bionic, vẫn đáp ứng được phần lớn tác vụ thông thường.

Tuy nhiên, đây cũng là mẫu máy có tuổi đời cao nhất trong danh sách. Người mua cần đặc biệt chú ý đến pin, màn hình, ngoại hình, camera và lịch sử thay thế linh kiện, đồng thời cân nhắc thời gian hỗ trợ phần mềm còn lại.

Nhìn chung, việc điện thoại iPhone 18 Pro Max ra mắt không đồng nghĩa những mẫu iPhone cũ lập tức trở nên lỗi thời. Với người ưu tiên chi phí, điều quan trọng là xác định nhu cầu thực tế, sau đó cân đối giữa tuổi đời, hiệu năng, thời gian hỗ trợ phần mềm và tình trạng máy.

Đặc biệt với điện thoại đã qua sử dụng, một chiếc máy có giá cao hơn đôi chút nhưng còn nguyên bản, pin tốt và nguồn gốc rõ ràng có thể khác biệt đáng kể so với một sản phẩm rẻ hơn nhưng đã qua sửa chữa.