Điện thoại Honor Win 2 phá kỷ lục AnTuTu với 5,7 triệu điểm

Honor vừa xác nhận sự kiện ra mắt dòng sản phẩm Honor Win 2 vào ngày 21 tháng 10 tới đây.

Trong dải sản phẩm mới gồm có 3 phiên bản là Win 2, Win RT 2 và Win Turbo 2, mẫu máy chủ lực Honor Win 2 thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới công nghệ nhờ việc được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mạnh mẽ nhất đến từ Qualcomm.

Điện thoại Honor Win 2 sẽ được bán ra vào ngày 21 tháng 10 tới đây.

Ngay trước thềm sự kiện ra mắt chính thức, kết quả kiểm tra hiệu năng trên nền tảng AnTuTu đã hé lộ sức mạnh khủng khiếp cùng các thông số phần cứng ấn tượng của thiết bị này.

Theo bảng xếp hạng và dữ liệu từ AnTuTu V12, mẫu điện thoại Honor Win 2 với số hiệu model RTW-AN00 đã thiết lập một cột mốc lịch sử khi đạt tổng điểm hiệu năng lên tới 5.702.964 điểm.

Kết quả đánh giá này xác nhận máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tối tân kết hợp cùng bộ xử lý đồ họa Adreno 850 cực kỳ mạnh mẽ.

Phiên bản được đem ra thử nghiệm sở hữu thông số phần cứng cao cấp bao gồm dung lượng bộ nhớ RAM lên tới 16GB, không gian lưu trữ trong máy rộng lớn đạt 1TB cùng nền tảng hệ điều hành Android 17 mới nhất.

Đi sâu vào chi tiết các bài kiểm tra thành phần, bộ xử lý đồ họa GPU đã xuất sắc mang về 2.072.221 điểm, một con số thể hiện khả năng xử lý hình ảnh và trò chơi điện tử đỉnh cao.

Bên cạnh đó, bài kiểm tra bộ nhớ và trải nghiệm người dùng ghi nhận lần lượt 755.729 điểm và 1.372.277 điểm, thể hiện tốc độ phản hồi nhanh nhạy và độ mượt mà của hệ thống.

Điểm số hiệu năng kỷ lục dẫn đầu mọi smartphone Android.

Dữ liệu từ hệ thống cũng xác nhận máy ứng dụng chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR5X thế hệ mới cùng chuẩn bộ nhớ trong UFS 4.1 mang lại tốc độ đọc ghi dữ liệu siêu tốc.

Theo những thông tin chia sẻ từ chuyên gia Digital Chat Station, chiếc điện thoại Honor Win 2 được trang bị một màn hình phẳng công nghệ OLED kích thước lớn 6,89 inch hỗ trợ độ phân giải 2K sắc nét cùng tần số quét ấn tượng lên tới 185Hz.

Tấm nền này sở hữu viền màn hình siêu mỏng chỉ 0,93mm ở cả bốn cạnh tạo hiệu ứng hiển thị tràn viền vô cùng mãn nhãn. Đi kèm với đó là công nghệ làm mờ PWM tần số cao 5.920Hz giúp bảo vệ mắt tối đa trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Một trong những điểm nhấn phần cứng gây kinh ngạc nhất trên thiết bị này chính là viên pin dung lượng siêu khủng 10.100mAh dạng đơn tế bào, hứa hẹn đem lại thời lượng sử dụng vượt trội chưa từng có trên dòng smartphone cao cấp.

Để nạp năng lượng cho khối pin khổng lồ này, nhà sản xuất trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 100W cùng khả năng sạc không dây tiện lợi.

Trong quá trình vận hành các tác vụ nặng hay chơi game kéo dài, hệ thống làm mát tích hợp hai quạt tản nhiệt sẽ đóng vai trò kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, trong khi hệ thống loa kép khoang chứa lớn mang lại trải nghiệm âm thanh sống động và bùng nổ.

Về khả năng nhiếp ảnh và các tiện ích đi kèm, mẫu máy này sở hữu camera chính có độ phân giải lên tới 200 megapixel kết hợp cùng một ống kính phụ hỗ trợ góc nhìn đa dạng.

Honor tích hợp hệ thống quạt tản nhiệt kép để kiểm soát nhiệt, duy trì hiệu năng.

Dù phiên bản tiền nhiệm từng trang bị ống kính tele thì trên thế hệ mới này, tính năng đó đã được lược bỏ để tối ưu hóa không gian linh kiện.

Bổ sung vào danh sách tính năng cao cấp còn có cảm biến vân tay siêu âm nhạy bén dưới màn hình, cổng kết nối USB 3.2 Gen 1 tốc độ cao cùng các chuẩn kháng nước kháng bụi vô cùng bền bỉ bao gồm IP68, IP69 và IP69K.

Điều bất ngờ lớn nhất là phía thương hiệu đã sớm công bố mức giá khởi điểm của siêu phẩm này sau khi áp dụng các khoản trợ giá là 21 triệu đồng.

Thiết bị sẽ lên kệ với các tùy chọn màu sắc cá tính và độc đáo bao gồm Đen tuyền, Xanh lá cây và Đỏ phối Xanh dương, sẵn sàng chinh phục ngay cả những người dùng khó tính nhất.

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