Điện thoại gập vivo X Fold6 ấn định ngày ra mắt quốc tế với pin 7.000mAh và camera 200MP

Sau khi ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc vào tháng 6, vivo X Fold6 đang chuẩn bị tiến ra thị trường toàn cầu. Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới của vivo sẽ chính thức được giới thiệu tới người dùng quốc tế vào ngày 1 tháng 10 tới, trước khi cập bến thị trường Ấn Độ vào ngày 6 tháng 10.

Lộ trình tiến ra thị trường quốc tế của vivo X Fold6

Động thái mở rộng phạm vi phát hành toàn cầu chỉ sau bốn tháng trình làng tại Trung Quốc phản ánh tham vọng gia tăng thị phần của thương hiệu trong phân khúc thiết bị gập cao cấp. Thị trường smartphone màn hình gập nửa cuối năm ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt khi nhiều nhà sản xuất đồng loạt ra mắt các sản phẩm chủ lực.

vivo X Fold6 vừa lộ ngày ra mắt toàn cầu vào tháng 10 tới

Tại thị trường quốc tế, vivo X Fold6 dự kiến cung cấp hai tùy chọn cấu hình bộ nhớ gồm RAM 12GB kết hợp bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Khả năng lưu trữ này đáp ứng tốt nhu cầu chạy đa nhiệm các ứng dụng đồ họa nặng và lưu trữ video độ phân giải cao. Về ngoại hình, thiết bị mang đến hai tùy chọn màu sắc là xanh Nebula Teal và đen Prism Black.

Hệ thống hiển thị kép và giải pháp nhiếp ảnh 200MP

Kế thừa thông số kỹ thuật từ phiên bản nội địa, vivo X Fold6 tập trung nâng cấp đáng kể không gian hiển thị. Màn hình chính bên trong sở hữu tấm nền AMOLED kích thước 8.02 inch, mang lại trải nghiệm tương đương một máy tính bảng nhỏ gọn, tối ưu cho xử lý công việc và hiển thị nội dung đa phương tiện.

vivo X Fold6 sở hữu nhiều nâng cấp ấn tượng

Bên ngoài máy là màn hình phụ 6.51 inch sử dụng tấm nền AMOLED, được thiết kế theo tỷ lệ cân đối giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay trong các tác vụ thông thường. Sự đồng bộ về chất lượng tấm nền giữa màn hình trong và ngoài mang lại tính liền mạch cao khi chuyển đổi chế độ sử dụng.

vivo X Fold6 sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Trong khi nhiều thiết bị màn hình gập thường phải tinh giản phần cứng máy ảnh để giữ độ mỏng nhẹ, vivo X Fold6 lại nâng cấp mạnh mẽ với cụm ba camera sau. Cảm biến chính đạt độ phân giải lên đến 200MP, tối ưu khả năng thu sáng và độ chi tiết khung hình khi chụp trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Kỷ lục dung lượng pin và tốc độ sạc trên thiết bị gập

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên vivo X Fold6 là thỏi pin dung lượng 7.000mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với tiêu chuẩn chung của các mẫu điện thoại gập hiện nay, giúp giải quyết triệt để vấn đề thời lượng pin vốn là rào cản lớn đối với các thiết bị hai màn hình.

Đi kèm viên pin lớn, thiết bị tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W cùng sạc không dây 40W. Sự kết hợp giữa thời lượng pin cao và giải pháp sạc tốc độ cao giúp đảm bảo hiệu suất vận hành bền bỉ xuyên suốt ngày dài của người dùng.