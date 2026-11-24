Mẫu điện thoại màn hình gập kiểu dáng rộng đầu tiên của HONOR dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm 2027, và theo CEO Li Jian, màn hình của máy sẽ hoàn toàn không có nếp gấp. Thông tin được xác nhận sau sự kiện ra mắt dòng Honor 700, theo Gizmochina. Tuy nhiên, hãng chưa công bố dữ liệu nào về độ bền của màn hình sau thời gian dài sử dụng.

Lời hứa không nếp gấp: hãng đang đặt cược vào bản lề

Điểm nhấn lớn nhất trong phát biểu của CEO Li Jian là cam kết màn hình hoàn toàn không có nếp gấp. Lời hứa này cho thấy HONOR đang tập trung tối đa vào việc tối ưu hóa bản lề, bộ phận quyết định bề mặt màn hình có phẳng hay không khi mở ra.

Thiết bị cũng được hãng định vị là cải tiến lớn về chất lượng hiển thị so với các mẫu gập hiện nay.

Hình ảnh minh họa thiết kế điện thoại màn hình gập HONOR

Không nếp gấp mới là lời hứa, độ bền mới là phép thử

Dù tuyên bố này rất đáng chú ý, giới phân tích nhận định độ bền dài hạn vẫn là một dấu hỏi lớn. HONOR hiện chưa công bố dữ liệu về khả năng chống chịu của màn hình sau thời gian dài sử dụng liên tục.

Bên cạnh đó, đối thủ không đứng yên. Các thiết bị gập trên thị trường như Oppo Find N6 hay mẫu Huawei Mate X8 sắp ra mắt đã làm rất tốt việc kiểm soát độ mờ của nếp gấp. Vì vậy, thách thức của HONOR không chỉ là làm nếp gấp mờ đi, mà là duy trì bề mặt phẳng sau hàng nghìn lần đóng mở, điều chỉ có thể được kiểm chứng trong thực tế.

Cấu hình rò rỉ: camera 200MP và pin 7.000mAh

Dù chưa có thông số chính thức, chiếc điện thoại gập này đã xuất hiện trong nhiều báo cáo rò rỉ từ tháng 5. Các nguồn tin cho biết nguyên mẫu được thử nghiệm với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đến tháng 7, một số thông tin cho rằng thiết bị đã bước vào giai đoạn tinh chỉnh cuối cùng.

Đáng chú ý, máy có thể được trang bị camera 200MP cùng viên pin dung lượng lớn lên đến 7.000mAh. Để hình dung mức nâng cấp tiềm năng, bảng dưới đây đặt các thông tin rò rỉ cạnh thông số của HONOR Magic V5, mẫu gập hiện hành của hãng.

Nhắm tới người dùng đang chờ thiết bị gập từ Apple

CEO HONOR cũng tự tin cho rằng những người dùng đang chờ đợi thiết bị gập từ Apple hoàn toàn có thể cân nhắc sản phẩm này. Đây là tín hiệu cho thấy hãng muốn cạnh tranh ở phân khúc đề cao chất lượng hiển thị.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của HONOR sẽ có chất lượng tuyệt vời

Còn nhiều điều cần chờ hãng công bố

Có thể thấy, mẫu điện thoại gập HONOR ra mắt năm 2027 mang theo kỳ vọng lớn về một màn hình phẳng hoàn hảo. Tuy nhiên, các thông số cấu hình nêu trên hiện chỉ là rò rỉ chưa được xác thực. Người dùng cần chờ thêm để biết chính thức mức giá, thông số kỹ thuật chi tiết và dữ liệu về độ bền của sản phẩm.