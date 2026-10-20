Điện thoại di động phát nổ trong túi quần khi đang chơi cầu lông

Tại Trung Quốc, một người đàn ông đang chơi cầu lông đã bị bỏng khi chiếc điện thoại di động để trong túi quần bất ngờ phát nổ lúc anh này bị ngã. Nạn nhân bị bỏng cấp độ hai trên một vùng lớn ở chân và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo thông tin, chiếc điện thoại này mới được mua cách đây hai tháng. Hiện vẫn chưa xác định được nhà sản xuất của thiết bị.

Theo các báo cáo gần đây từ truyền thông Trung Quốc, trong đó có Haibao News, một người đàn ông tại tỉnh Hồ Bắc đã bị bỏng sau khi chiếc điện thoại di động của anh ta bốc cháy lúc anh này bị ngã trong lúc chơi cầu lông.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn khi đang chơi cầu lông. Ngay lúc đó, các tia lửa bất ngờ bắn ra từ túi quần của anh ta, và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp phần thân dưới. Một người phụ nữ ở gần đó, khi tiến lại gần để giúp đỡ người đàn ông bị ngã, đã phải vội vã lùi lại vì ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sự việc xảy ra do chiếc điện thoại di động của người đàn ông phải chịu một lực tác động mạnh khi anh ta ngã xuống. Pin lithium-ion có thể bị đoản mạch bên trong, nếu phải chịu tác động hoặc áp lực từ bên ngoài.

Trong trường hợp này, có vẻ như pin đã gặp sự cố do chiếc điện thoại phải chịu một cú va chạm mạnh khi người đàn ông đập người xuống sàn. Nguyên nhân chính xác dẫn đến việc bốc cháy hiện vẫn đang được điều tra. Các phương tiện truyền thông đưa ra lời khuyên: "Tốt nhất không nên để điện thoại di động trong túi quần khi tập thể dục", đồng thời lưu ý rằng, "mọi người nên cẩn trọng, vì một cú ngã hoặc va chạm có thể tạo ra áp lực lớn lên viên pin".