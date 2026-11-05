Điện thoại cũ bị cấm nhập khẩu từ năm 2027 vì những lý do gì?

Theo Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN ban hành ngày 27/10/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Cục trưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch phát biểu tại họp báo ngày 4/11.

Danh mục có nhiều thiết bị điện tử quen thuộc như điện thoại thông minh và thiết bị truyền hoặc nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu... (HS 8517). Ngoài ra, máy tính, máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán, máy xử lý dữ liệu tự động, máy truyền dữ liệu lên phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa, máy xử lý dữ liệu… (HS 8470, 8471) cũng nằm trong danh sách bị cấm.

Giải thích rõ hơn về quy định mới tại cuộc họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4/11, Cục trưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch cho biết việc đưa điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng vào danh mục cấm nhập khẩu xuất phát từ hai nhóm lý do chính.

Thứ nhất là để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống pháp luật giữa lĩnh vực công nghệ số và quản lý ngoại thương. Đây là việc được thực hiện thường xuyên từ năm 2007.

Thứ hai là để bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường trong nước. Theo ông Lịch, nếu cho phép nhập khẩu tự do các mặt hàng điện thoại và thiết bị điện tử cũ, hỏng, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ trở thành bãi rác thải điện tử, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Quy định cũng nhằm bảo đảm an toàn thông tin và tránh lộ lọt dữ liệu cá nhân, hạn chế nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, quy định giúp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Dù siết chặt đối với các sản phẩm tiêu dùng đã qua sử dụng, quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn dành cơ chế linh hoạt cho các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Cụ thể, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng đáp ứng tiêu chí được phép nhập khẩu theo quy định pháp luật về công nghiệp công nghệ số, phục vụ trực tiếp cho dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, không thuộc Danh mục cấm nhập khẩu.