Điện thoại có thể thay điều khiển TV, bạn đã thử chưa?

Điều khiển TV bị thất lạc hoặc hết pin không còn là vấn đề quá lớn nếu người dùng biết tận dụng chiếc smartphone đang có trong tay. Tùy thiết bị, điện thoại có thể gửi lệnh đến Smart TV thông qua mắt hồng ngoại IR Blaster hoặc kết nối với TV qua mạng Wi-Fi. Ngoài các thao tác cơ bản như chuyển kênh, tăng giảm âm lượng, giải pháp này còn cho phép nhập nội dung bằng bàn phím trên điện thoại, tìm kiếm phim và mở ứng dụng thuận tiện hơn.

Smartphone có thể thay thế remote truyền thống để điều khiển Smart TV và nhập nội dung nhanh hơn. (Ảnh: Androidauthority)

Với những smartphone Android được trang bị IR Blaster, quá trình biến điện thoại thành điều khiển TV tương đối đơn giản. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng điều khiển từ xa được tích hợp hoặc ứng dụng tương thích, chọn loại thiết bị và thương hiệu TV, sau đó thử một số phím để xác định mã lệnh phù hợp. Khi thiết lập hoàn tất, điện thoại có thể gửi tín hiệu hồng ngoại trực tiếp tới TV. Ưu điểm của phương thức này là không phụ thuộc vào mạng Wi-Fi và có thể gửi lệnh ngay cả khi TV đang ở trạng thái tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, IR Blaster hiện không còn phổ biến trên nhiều mẫu smartphone cao cấp.

Nếu điện thoại không có hồng ngoại, điều khiển Smart TV qua Wi-Fi là lựa chọn phổ biến hơn. Với TV sử dụng Google TV hoặc Android TV, người dùng có thể kết nối thông qua ứng dụng Google TV trên Android hoặc iOS. Điện thoại và TV cần nằm trên cùng mạng Wi-Fi, sau đó thực hiện ghép nối theo hướng dẫn. Các ứng dụng điều khiển chính hãng của từng hệ sinh thái cũng thường cung cấp đầy đủ phím điều hướng, tăng giảm âm lượng và các nút chức năng tương tự remote truyền thống.

Kết nối Wi-Fi là giải pháp phổ biến với những điện thoại không được trang bị mắt hồng ngoại IR Blaster.

Điểm tiện lợi nhất khi dùng smartphone làm remote nằm ở khả năng nhập liệu. Thay vì phải di chuyển từng ký tự bằng các phím điều hướng trên TV, người dùng có thể sử dụng bàn phím QWERTY trên điện thoại để tìm kiếm phim, nhập mật khẩu hoặc điền thông tin. Một số ứng dụng còn cho phép tìm kiếm nội dung, mở dịch vụ giải trí và quản lý danh sách xem ngay trên smartphone trước khi hiển thị trên màn hình lớn. Với người thường xuyên sử dụng Smart TV để xem nội dung trực tuyến, đây có thể là cách tương tác thuận tiện hơn remote vật lý.

Trong hệ sinh thái Apple, người dùng iPhone có Apple TV có thể truy cập điều khiển từ Trung tâm điều khiển mà không cần cài thêm ứng dụng. Trên Android, ngoài các giải pháp chính hãng, người dùng cũng có thể tìm đến ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ điều khiển TV qua Wi-Fi hoặc hồng ngoại. Tuy nhiên, khả năng tương thích phụ thuộc vào từng mẫu TV và ứng dụng. Một vấn đề khác cần lưu ý là điều khiển qua Wi-Fi có thể không bật được TV khi thiết bị đang ở chế độ chờ. Với những mẫu hỗ trợ Wake-on-LAN, người dùng có thể kích hoạt tính năng này hoặc tìm tùy chọn duy trì kết nối mạng khi TV nghỉ để khắc phục hạn chế.