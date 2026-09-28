Điện thoại chống nước vẫn có thể bị hỏng bởi thói quen nguy hiểm này của nhiều người

Điện thoại ngày nay ngày càng được trang bị khả năng chống nước tốt hơn. Những chuẩn như IP67 hay IP68 tạo cảm giác an tâm khi thiết bị vô tình tiếp xúc với nước. Tuy nhiên, nhiều người lại hiểu “chống nước” thành “có thể sử dụng thoải mái ở bất cứ nơi nào có nước”.

Đây là một nhầm lẫn đáng lưu ý. Việc mang điện thoại vào phòng tắm, phòng xông hơi hoặc thường xuyên để thiết bị tiếp xúc với hơi nước nóng có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng, ngay cả khi máy được quảng cáo có khả năng chống nước.

Vì sao hơi nước có thể gây hại cho điện thoại?

Khả năng chống nước của điện thoại được kiểm tra trong những điều kiện nhất định và không đồng nghĩa với việc thiết bị có thể hoạt động an toàn trong môi trường nhiều hơi nước.

Khi tắm nước nóng hoặc sử dụng phòng xông hơi, nhiệt độ và độ ẩm có thể tăng cao. Hơi nước có khả năng tiếp cận các khu vực như cổng sạc, loa, nút bấm và những vị trí có gioăng bảo vệ. Trong một số điều kiện, hơi nước có thể ngưng tụ thành nước bên trong thiết bị, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử.

Điện thoại chống nước vẫn có thể bị hỏng bởi thói quen mang điện thoại vào phòng tắm, phòng xông hơi

Nhiệt độ cao cũng là một vấn đề khác. Nếu vượt quá giới hạn nhiệt độ hoạt động được khuyến nghị, điện thoại có thể nóng lên, giảm hiệu suất hoặc tự động tắt để bảo vệ các linh kiện bên trong. Việc thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin theo thời gian.

Vì vậy, chuẩn chống nước không nên được xem như một “tấm vé” cho phép bạn mang điện thoại vào phòng tắm hay phòng xông hơi.

Các nhà sản xuất như Apple và Google từng khuyến cáo người dùng tránh sử dụng điện thoại trong phòng xông hơi hoặc những môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao.

Một điểm khác cần lưu ý là khả năng chống nước của điện thoại có thể suy giảm theo thời gian. Những tác động như va đập, rơi máy hoặc quá trình hao mòn tự nhiên có thể ảnh hưởng đến các bộ phận giúp thiết bị chống nước.

Quan trọng hơn, hư hỏng do chất lỏng thường không nằm trong phạm vi bảo hành tiêu chuẩn của nhiều nhà sản xuất. Vì vậy, dù điện thoại có chuẩn IP cao, việc chủ động tránh tiếp xúc với nước và hơi nước vẫn là cách an toàn hơn.

Điện thoại bị ướt, nên xử lý thế nào?

Nếu điện thoại vô tình bị dính nước, việc đầu tiên là lau khô bên ngoài càng sớm càng tốt. Đặc biệt, không nên cắm cáp sạc hoặc kết nối phụ kiện vào cổng sạc khi cổng này còn ẩm.

Nước còn sót lại bên trong hoặc tại cổng kết nối có thể làm tăng nguy cơ chập hoặc ăn mòn linh kiện khi thiết bị được cấp điện. Thay vì cố gắng sạc ngay, hãy để thiết bị khô hoàn toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, phòng ngừa vẫn tốt hơn xử lý sự cố. Nếu thường xuyên nghe nhạc khi tắm, bạn có thể để điện thoại bên ngoài phòng tắm và sử dụng loa Bluetooth phù hợp với môi trường ẩm ướt. Cách này vừa hạn chế nguy cơ cho điện thoại, vừa giúp bạn không phải lo lắng về việc thiết bị bị nước hoặc hơi nóng tác động.

Một thói quen đơn giản như để điện thoại bên ngoài phòng tắm có thể giúp giảm đáng kể những rủi ro không đáng có. Khi thiết bị ngày càng đắt tiền, chủ động bảo vệ điện thoại khỏi nước, hơi nước và nhiệt độ cao vẫn là lựa chọn an toàn hơn việc chỉ dựa vào khả năng chống nước được công bố.