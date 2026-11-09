Điện thoại 128GB giảm 15–22% tháng 11: Nubia V80 Max, Redmi A7 Pro hay Meizu Mblu 22 Pro?

Tháng 11/2026, thị trường điện thoại chính hãng tại Việt Nam ghi nhận làn sóng giảm giá ở phân khúc dưới 4 triệu đồng. Nhiều mẫu máy bộ nhớ trong 128GB được giảm từ 15–22%, trong đó có máy trang bị pin 6.000mAh, NFC, màn hình 120Hz và RAM lên đến 6GB.

Với mức giá này, người mua không chỉ có thêm dung lượng lưu trữ mà còn tiếp cận những trang bị trước đây thường xuất hiện trên máy đắt tiền hơn. Vậy nên chọn máy nào trong tầm giá 2–4 triệu đồng? Dưới đây là so sánh các mẫu đáng chú ý dựa trên giá tham khảo và cấu hình.

Nubia V80 Max: RAM 6GB và pin lớn trong tầm giá 3,59 triệu đồng

Xét tương quan giữa giá bán và cấu hình, Nubia V80 Max là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất. Với giá tham khảo 3,59 triệu đồng, máy có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 6.000mAh và màn hình 120Hz. Đây là các thông số khá hấp dẫn ở phân khúc phổ thông, nhất là với người dùng chạy nhiều ứng dụng và cần thời lượng pin dài.

Điện thoại Nubia V80 Max có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 6.000mAh.

RAM 6GB giúp V80 Max có nhiều dư địa hơn khi đa nhiệm so với các mẫu chỉ có RAM 4GB. Tuy nhiên, dung lượng RAM lớn không đồng nghĩa hiệu năng xử lý vượt trội trong mọi tình huống. Máy dùng bộ xử lý Unisoc T7250 thuộc phân khúc phổ thông, nên phù hợp nhu cầu hằng ngày hơn là chơi game đồ họa nặng.

Meizu Mblu 22 Pro và Redmi A7 Pro: mỗi máy một hướng ưu tiên

Meizu Mblu 22 Pro có cách tiếp cận khác. Máy có giá tham khảo 3,49 triệu đồng, dùng chip MediaTek Helio G81, camera chính 50MP và màn hình 120Hz. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người quan tâm đến khả năng xử lý và chụp ảnh trong tầm giá. Điểm trừ là pin 5.000mAh, thấp hơn mức 6.000mAh của Nubia V80 Max và Redmi A7 Pro.

Xiaomi Redmi A7 Pro có ưu thế ở màn hình lớn 6,9 inch, tần số quét 120Hz, pin 6.000mAh và NFC. Máy dùng chip Unisoc T7250, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Cấu hình này tương đối phù hợp với người hay xem video, đọc báo, dùng mạng xã hội hoặc cần máy hoạt động lâu giữa các lần sạc.

Điện thoại Redmi A7 Pro có ưu thế ở màn hình lớn 6,9 inch, tần số quét 120Hz, pin 6.000mAh và NFC.

Tuy nhiên, Redmi A7 Pro hạn chế ở độ phân giải màn hình HD+, camera và khả năng xử lý không thực sự nổi bật. Với giá 3,99 triệu đồng, máy phải cạnh tranh trực tiếp với Nubia V80 Max và Meizu Mblu 22 Pro, vốn có lợi thế riêng về RAM hoặc bộ xử lý.

Nubia A56 và HONOR Play 10: phương án cho ngân sách thấp hơn

Ở nhóm giá thấp hơn, Nubia A56 có màn hình 6,75 inch, tần số quét 90Hz, chip Unisoc T7200, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Máy không có nhiều trang bị nổi bật, nhưng mức giá tham khảo 2,89 triệu đồng giúp đây là lựa chọn hợp lý cho học sinh, người lớn tuổi hoặc người cần điện thoại phụ.

HONOR Play 10 có giá tham khảo 3,65 triệu đồng cũng là một phương án trong phân khúc. Người mua nên kiểm tra kỹ cấu hình chip, pin, màn hình và chính sách phần mềm của đúng phiên bản trước khi quyết định.

Bảng so sánh nhanh các mẫu điện thoại 128GB đang giảm giá

Mức giảm 15–22% phản ánh điều gì ở phân khúc giá rẻ?

Đợt giảm giá tháng 11 không chỉ là chuyện tiết kiệm tiền, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cạnh tranh điện thoại phổ thông. Trước đây, với ngân sách dưới 4 triệu đồng, người mua thường phải chấp nhận bộ nhớ 64GB, RAM thấp và màn hình tần số quét tiêu chuẩn. Hiện bộ nhớ 128GB đã phổ biến hơn, một số máy còn có RAM 6GB, màn hình 120Hz, pin 6.000mAh và NFC.

Điều này cho thấy các hãng phải nâng cấp cấu hình để giữ sức cạnh tranh, trong khi hệ thống bán lẻ dùng khuyến mại để kích cầu và giải phóng hàng tồn. Khi thông số các sản phẩm gần nhau, giá bán trở thành yếu tố quyết định lớn hơn.

Tuy nhiên, không nên mặc định mọi mức giảm đều là xả hàng hay đồng nghĩa giá trị sản phẩm thấp. Chương trình khuyến mại có thể phụ thuộc vào từng hệ thống, lượng hàng tồn, thời điểm nhập hàng và phương thức thanh toán.

Giá niêm yết khác giá thực trả: lưu ý khi mua

Người mua cần phân biệt giá niêm yết với giá thực trả. Cùng một mẫu Redmi A7 Pro 4GB/128GB NFC, giá giữa các cửa hàng có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng. Vì vậy, so sánh giá tại đại lý uy tín, kiểm tra hàng chính hãng và điều kiện bảo hành có thể mang lại lợi ích lớn hơn việc chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá được quảng cáo.

Chọn máy nào trong tầm giá 2–4 triệu đồng?

Nubia V80 Max: phù hợp nếu ưu tiên RAM, pin và khả năng đa nhiệm trong tầm giá dưới 3,6 triệu đồng.

Meizu Mblu 22 Pro: dành cho người muốn chip Helio G81, camera 50MP và NFC với giá 3,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi A7 Pro: đáng cân nhắc nếu ưu tiên màn hình lớn, pin 6.000mAh và hệ sinh thái Xiaomi.

Nubia A56: phương án tiết kiệm nhất, phù hợp nhu cầu cơ bản và ngân sách dưới 3 triệu đồng.

Nhìn chung, làn sóng giảm giá cho thấy phân khúc điện thoại phổ thông đang mang lại nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, để dùng lâu dài, người mua nên ưu tiên hiệu năng thực tế, RAM vật lý, thời lượng pin, độ ổn định phần mềm và chế độ bảo hành thay vì chỉ chạy theo mức giảm giá cao nhất.