Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Lực lượng cứu hỏa kiểm tra một ngôi làng bị ảnh hưởng bởi động đất tại thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin tối 22/10 đã xảy ra vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 23/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.