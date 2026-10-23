Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Từ ngày 20–22/10, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Bulgaria nhằm quảng bá tiềm năng địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối đối tác tại Sofia và Plovdiv.