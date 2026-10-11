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Điện thăm hỏi về trận động đất gây thiệt hại lớn ở Panama

Được tin trận động đất ngày 9/10/2026 đã làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại lớn đối với nhân dân Panama, ngày 11/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero.

Báo Tin Tức TTXVN
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Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh tại Penonomé, tỉnh Coclé, miền Trung Panama, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh tại Penonomé, tỉnh Coclé, miền Trung Panama, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dien-tham-hoi-ve-tran-dong-dat-gay-thiet-hai-lon-o-panama-post1393316.html