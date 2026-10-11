Điện thăm hỏi về trận động đất gây thiệt hại lớn ở Panama

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh tại Penonomé, tỉnh Coclé, miền Trung Panama, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez