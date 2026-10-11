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Điện thăm hỏi Panama sau trận động đất gây thiệt hại lớn

Được tin trận động đất ngày 9/10 đã làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại lớn đối với nhân dân Panama, ngày 11/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero.

Báo Nhân Dân
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Một tòa nhà bị sập và các phương tiện hư hỏng sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Coclé, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện hư hỏng sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Coclé, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

HÒA AN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-tham-hoi-panama-sau-tran-dong-dat-gay-thiet-hai-lon-post994473.html