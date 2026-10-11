Điện thăm hỏi Panama sau trận động đất gây thiệt hại lớn

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện hư hỏng sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Coclé, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.