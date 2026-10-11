Điện thăm hỏi Panama sau trận động đất gây thiệt hại lớn
Được tin trận động đất ngày 9/10 đã làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại lớn đối với nhân dân Panama, ngày 11/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-tham-hoi-panama-sau-tran-dong-dat-gay-thiet-hai-lon-post994473.html