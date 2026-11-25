Lực lượng chức năng tổ chức diễn tập xử lý tình huống sự cố tắc đường do xe gây tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: VIDIFI cung cấp)

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện công tác diễn tập xử lý sự cố tắc đường trên tuyến đường cao tốc Hải Phòng-Hà Nội vào ngày hôm nay (25/11).

Theo đó, tình huống diễn tập được xây dựng trên cơ sở giả định xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô tại Km18+425, hướng Hải Phòng-Hà Nội. Các phương tiện gặp sự cố chắn ngang các làn xe, khiến dòng phương tiện phía sau không thể tiếp tục lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài. Đáng chú ý, tình huống có 2 người bị thương nặng, đồng thời xuất hiện nhiều khói đen, tiềm ẩn nguy cơ cháy phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua hệ thống camera giám sát và đường dây nóng 1900.6989, Trung tâm Điều hành nhanh chóng xác minh sự việc, thông báo và điều động các lực lượng chức năng đến hiện trường, triển khai phương án ứng cứu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp tổ chức cứu nạn, sơ cứu và cấp cứu người bị thương; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ phương tiện, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn giao thông; công tác cảnh báo, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, phân luồng và điều tiết phương tiện được triển khai nhằm hạn chế các phương tiện tiếp tục di chuyển vào khu vực ùn tắc, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp.

Đặc biệt, phương án tổ chức giao thông được xây dựng theo hướng điều tiết các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Hải Phòng-Hà Nội ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Quốc lộ 39, căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, phù hợp.

Song song với công tác xử lý tại hiện trường, thông tin về sự cố được cập nhật trên hệ thống biển báo điện tử VMS, website, Fanpage Đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và phối hợp thông báo trên VOV Giao thông. Qua đó, giúp người tham gia giao thông chủ động nắm bắt tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào khu vực xảy ra sự cố, góp phần giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

Lãnh đạo VIDIFI đánh giá buổi diễn tập được tổ chức nhằm giúp cán bộ, nhân viên các đơn vị tham gia nắm vững quy trình, nâng cao kỹ năng thực hành xử lý sự cố giao thông; đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp nhận, xác minh, truyền đạt thông tin và năng lực chỉ huy, điều hành của Trung tâm Điều hành đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đây cũng là dịp để các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý vận hành đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tăng cường phối hợp, kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức cảnh báo từ xa, bảo vệ hiện trường, cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng và điều tiết giao thông. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực tế, rút kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình xử lý sự cố, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, hiệu quả tuyến cao tốc.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa-phản ứng nhanh-phối hợp hiệu quả-xử lý an toàn”, VIDIFI tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành khai thác, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và hoàn thiện các phương án ứng phó sự cố, hướng tới mục tiêu bảo đảm giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng luôn an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, VIDIFI và đơn vị quản lý vận hành đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cũng khuyến nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường cao tốc; chủ động theo dõi thông tin giao thông, tuân thủ hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông. Khi phát hiện sự cố trên tuyến, người tham gia giao thông có thể liên hệ đường dây nóng 1900.6989 để kịp thời thông báo, phối hợp xử lý./.