Diễn tập xử lý tình huống khủng bố, giải cứu con tin tại Ga Nhổn

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) vừa phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ tại Ga Nhổn, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Chương trình đồng thời tổ chức tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.

Các lực lượng diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống bom, mìn, chất nổ tại Ga Nhổn - Depot Nhổn. (Ảnh Hà Nội Metro)

Nội dung diễn tập tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên tuyến đường sắt đô thị.

Thông qua tình huống giả định, các lực lượng thực hành phương án huy động nhân lực, phương tiện và triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, xử lý tình huống và tổ chức ứng phó tại khu vực nhà ga, depot.

Hoạt động diễn tập cũng nhằm kiểm tra cơ chế thông tin, chỉ huy và phối hợp giữa lực lượng chuyên trách với đơn vị quản lý, vận hành đường sắt đô thị trong quá trình xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, an toàn.

Việc tổ chức diễn tập tại khu vực Ga Nhổn - Depot Nhổn giúp các đơn vị rà soát phương án xử lý trong điều kiện gắn với hoạt động thực tế của hệ thống đường sắt đô thị, qua đó đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức phối hợp khi cần thiết.

Cùng với diễn tập, Hà Nội Metro phối hợp tổ chức chương trình “Tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị” tại Depot Phú Lương, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Việc kết hợp giữa tập huấn và diễn tập giúp cán bộ, nhân viên có thêm kiến thức về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời thực hành cơ chế phối hợp, xử lý tình huống trên thực tế. (Ảnh Hà Nội Metro)

Theo Hà Nội Metro, việc tổ chức diễn tập và tập huấn là hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Phòng An ninh nội địa (PA02) và Hà Nội Metro trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên hệ thống đường sắt đô thị.

Kết quả diễn tập và tập huấn là cơ sở để các đơn vị tiếp tục đánh giá, rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp; nâng cao tính chủ động trong công tác ứng phó và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, an toàn và phòng, chống khủng bố.