Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nếu các thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm không được nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời sẽ dễ gây hoang mang dư luận, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chính trị tại địa phương.

Khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc diễn tập, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Công tác 35 các xã, phường và lực lượng liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn cơ sở để xử lý hiệu quả từng tình huống.

Trong đó, lực lượng Công an, Quân sự, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành chức năng phát huy rõ vai trò nòng cốt trong công tác nắm bắt, xác minh nguồn tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và định hướng dư luận xã hội; bảo đảm vận hành nhịp nhàng, thông suốt, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Theo tình huống giả định, tại địa bàn xã X phát sinh vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lợi dụng sự việc, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã kích động người dân tập trung đông người phản đối cơ quan chức năng; đồng thời sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo lập các bài viết, video cắt ghép, giả mạo khuôn mặt, giọng nói để xuyên tạc, bịa đặt, tạo làn sóng bình luận tiêu cực trên không gian mạng.

Cuộc diễn tập tập trung vận hành 2 nội dung trọng tâm, gồm: Quy trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm và thực hành quy trình tổ chức chiến dịch truyền thông cao điểm lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Tại cấp tỉnh và cấp xã, các lực lượng đã thực hành nhuần nhuyễn việc đánh giá mức độ phức tạp của tình hình để kịp thời quyết định phương án xử lý tại chỗ hoặc nâng cấp độ ứng phó lên tuyến trên.

Các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Ghi nhận kết quả thực hành chiến dịch truyền thông, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã tặng hoa chúc mừng, khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu bế mạc diễn tập.

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu và nỗ lực của các lực lượng tham gia.

Để chuyển hóa kết quả diễn tập thành hành động thực tiễn, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo 35 và Ban Công tác 35 các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện quy trình, cơ chế phối hợp xử lý tình huống từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2027, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc chuyển mạnh phương thức tuyên truyền từ “quản lý thông tin” sang chủ động “quản trị niềm tin xã hội”, lấy sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo cao nhất.

Cấp ủy các xã, phường và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần làm tốt công tác tư tưởng, truyền thông chính sách ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; chủ động nắm bắt, dự báo sát diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nảy sinh, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng”, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Chuyên gia Trung tâm 186 hướng dẫn ứng dụng công nghệ AI trong sáng tạo nội dung tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.

Quang cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đến từ Trung tâm 186 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng) đã trực tiếp tập huấn chuyên đề ứng dụng công nghệ AI, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, truyền thông của tỉnh nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trong tình hình mới.