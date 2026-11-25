Cuộc diễn tập do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) phối hợp với các lực lượng chức năng: Cảnh sát giao thông; Công an các xã: Yên Mỹ, Việt Yên, tỉnh Hưng Yên; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng cấp cứu y tế; đơn vị cứu hộ giao thông và đơn vị quản lý vận hành khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tổ chức tại Km18+425, hướng Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng chức năng xử lý tình huống diễn tập.

Tình huống diễn tập được xây dựng trên cơ sở giả định xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô tại Km18+425, hướng Hải Phòng - Hà Nội. Các phương tiện gặp sự cố chắn ngang các làn xe, khiến dòng phương tiện phía sau không thể tiếp tục lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài. Trong tình huống có 2 người bị thương nặng, đồng thời, xuất hiện nhiều khói đen, tiềm ẩn nguy cơ cháy phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua hệ thống camera giám sát và đường dây nóng, Trung tâm Điều hành nhanh chóng xác minh sự việc, thông báo và điều động các lực lượng chức năng đến hiện trường, triển khai phương án ứng cứu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại cuộc diễn tập.

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp tổ chức cứu nạn, sơ cứu và cấp cứu người bị thương; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ phương tiện, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn giao thông. Công tác cảnh báo, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, phân luồng và điều tiết phương tiện được triển khai nhằm hạn chế các phương tiện tiếp tục di chuyển vào khu vực ùn tắc, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp.

Phương án tổ chức giao thông được xây dựng theo hướng điều tiết các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Hải Phòng - Hà Nội ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Quốc lộ 39, căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, phù hợp.

Cùng với việc xử lý tại hiện trường, thông tin về sự cố được cập nhật trên hệ thống biển báo điện tử, website, Fanpage Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và phối hợp thông báo trên phương tiện truyền thông. Qua đó, giúp người tham gia giao thông chủ động nắm bắt tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào khu vực xảy ra sự cố, góp phần giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập.

Thông qua buổi diễn tập, khả năng phối hợp giữa VIDIFI, đơn vị quản lý vận hành khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cấp cứu y tế và các đơn vị cứu hộ giao thông được kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện.

Đây không chỉ là hoạt động thực hành nghiệp vụ mà còn là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng ứng phó và hiệu quả xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khai thác tuyến cao tốc, đặc biệt đối với những sự cố có nguy cơ gây ùn tắc kéo dài, cháy, nổ, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa - phản ứng nhanh - phối hợp hiệu quả - xử lý an toàn”, VIDIFI tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành khai thác, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và hoàn thiện các phương án ứng phó sự cố, hướng tới mục tiêu bảo đảm giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng luôn an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, VIDIFI và đơn vị quản lý vận hành đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng khuyến nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường cao tốc; chủ động theo dõi thông tin giao thông, tuân thủ hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông. Khi phát hiện sự cố trên tuyến, người tham gia giao thông có thể liên hệ đường dây nóng 1900.6989 để kịp thời thông báo, phối hợp xử lý.