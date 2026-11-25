Lực lượng chức năng tiến hành phun nước phòng cháy trong tình huống diễn tập. (Ảnh: THANH TÙNG)

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó các tình huống khẩn cấp, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, giúp cán bộ, nhân viên các đơn vị liên quan nắm vững quy trình, nâng cao kỹ năng thực hành xử lý sự cố giao thông; đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp nhận, xác minh thông tin và năng lực chỉ huy, điều hành của Trung tâm Điều hành đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tình huống diễn tập được xây dựng trên cơ sở giả định xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô-tô tại Km18+425. Các phương tiện gặp sự cố chắn ngang các làn xe, khiến dòng phương tiện phía sau không thể tiếp tục lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài. Đáng chú ý, tình huống tai nạn có 2 người bị thương nặng, các phương tiện xuất hiện nhiều khói đen, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua hệ thống camera giám sát (CCTV) và đường dây nóng 1900.6989, Trung tâm Điều hành đã nhanh chóng xác minh sự việc, thông báo và điều động lực lượng chức năng đến hiện trường, triển khai phương án ứng cứu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tình huống diễn tập được xây dựng trên cơ sở giả định xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô-tô tại Km18+425. (Ảnh: THANH TÙNG)

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp tổ chức sơ cứu, cấp cứu người bị thương và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ phương tiện, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị khẩn trương tiến hành cảnh báo, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, phân luồng và điều tiết phương tiện nhằm hạn chế dòng phương tiện tiếp tục di chuyển vào khu vực ùn tắc, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp.

Phương án tổ chức giao thông được xây dựng theo hướng điều tiết các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Hải Phòng-Hà Nội ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Quốc lộ 39, căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, phù hợp.

Tình huống giả định diễn tập. (Ảnh: THANH TÙNG)

Song song với việc xử lý tại hiện trường, thông tin về sự cố được cập nhật trên hệ thống biển báo điện tử VMS, hệ thống thông tin của đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đồng thời phối hợp thông báo trên VOV Giao thông. Qua đó, người tham gia giao thông đã chủ động nắm bắt tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào khu vực xảy ra sự cố, góp phần giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

Thông qua buổi diễn tập, khả năng phối hợp giữa VIDIFI, đơn vị quản lý vận hành khai thác đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cấp cứu y tế và các đơn vị cứu hộ giao thông được kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện. Đây không chỉ là hoạt động thực hành nghiệp vụ mà còn là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng ứng phó và hiệu quả xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khai thác tuyến cao tốc, đặc biệt đối với những sự cố có nguy cơ gây ùn tắc kéo dài, cháy, nổ và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.