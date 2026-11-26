Gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập, xử lý chuỗi tình huống giả định gồm: phát hiện, xử lý vali vô chủ chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ; phát hiện đối tượng sử dụng thẻ giả trà trộn vào khu vực bảo vệ; xử lý thiết bị bay không người lái; bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển đến nơi an toàn trước sự tấn công của nhóm khủng bố và xử lý sự cố cháy tại khu vực bảo vệ.

Clip: Lực lượng cảnh vệ phối hợp diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân ở TPHCM

Các tình huống được xây dựng sát thực tế, đòi hỏi lực lượng tham gia phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai nhanh chóng các phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho đối tượng cảnh vệ và khu vực bảo vệ.

Lực lượng phối hợp diễn tập, chiều 26-11. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của các lực lượng. Đồng thời nhấn mạnh, diễn tập là dịp nâng cao kỹ năng tác chiến, xử lý tình huống đột xuất trong công tác cảnh vệ, từ bảo vệ tiếp cận, bảo vệ sự kiện, hội nghị đến công tác kỹ thuật và lái xe nghiệp vụ.

Xử lý vali vô chủ chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao năng lực xử lý tình huống, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến, chủ động đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong tình hình mới.

Cảnh khuyển được huy động trong diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cán bộ kỹ thuật trang bị bộ đồ bảo hộ tiếp cận vali nghi chứa vật liệu nổ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Robot hiện đại di chuyển vali nghi chứa vật liệu nổ vào khoang phong tỏa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cán bộ kỹ thuật áp chế thiết bị bay không người lái. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng cảnh vệ tấn công, tiêu diệt các phần tử khủng bố trong diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Các đối tượng khủng bố bị tiêu diệt trong phương án diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng cảnh vệ khống chế đối tượng trà trộn vào đoàn đại biểu. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng cảnh vệ bảo vệ an toàn cho yếu nhân trong tình huống diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN