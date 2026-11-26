Diễn tập xử lý khủng bố, bảo vệ yếu nhân tại TPHCM
Chiều 26-11, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập thực binh phương án tác chiến bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động trên địa bàn năm 2026.
Gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập, xử lý chuỗi tình huống giả định gồm: phát hiện, xử lý vali vô chủ chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ; phát hiện đối tượng sử dụng thẻ giả trà trộn vào khu vực bảo vệ; xử lý thiết bị bay không người lái; bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển đến nơi an toàn trước sự tấn công của nhóm khủng bố và xử lý sự cố cháy tại khu vực bảo vệ.
Các tình huống được xây dựng sát thực tế, đòi hỏi lực lượng tham gia phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai nhanh chóng các phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho đối tượng cảnh vệ và khu vực bảo vệ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của các lực lượng. Đồng thời nhấn mạnh, diễn tập là dịp nâng cao kỹ năng tác chiến, xử lý tình huống đột xuất trong công tác cảnh vệ, từ bảo vệ tiếp cận, bảo vệ sự kiện, hội nghị đến công tác kỹ thuật và lái xe nghiệp vụ.
Qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao năng lực xử lý tình huống, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến, chủ động đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong tình hình mới.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-tap-xu-ly-khung-bo-bao-ve-yeu-nhan-tai-tphcm-post883814.html