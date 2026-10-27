Diễn tập vừa phòng thủ, vừa điều tra tấn công tài chính qua mạng

Hình ảnh tại phiên thực hành trong chương trình ngày 27/10. Ảnh: NCA.

Ngày 27/10, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Chương trình Diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026 tại Hà Nội. Kịch bản năm nay mô phỏng một cuộc tấn công vào hệ thống thông tin của tổ chức tài chính.

Phiên thực hành kéo dài 7,5 giờ liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính. Tham gia có 90 cán bộ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị, chia thành 10 đội. Các đơn vị đến từ 14 bộ, ngành và Phòng An ninh mạng Công an 32 tỉnh, thành phố.

Điểm mới của năm nay là hình thức phòng thủ kết hợp điều tra trực tiếp. Các đội vừa phải phát hiện, ngăn chặn tấn công, vừa phải truy vết đối tượng, khôi phục hệ thống và thu thập chứng cứ điện tử. Phần điều tra được chấm điểm theo thể thức CTF với 43 thử thách.

Theo ban tổ chức, tài chính - ngân hàng là lĩnh vực bị nhắm tới hàng đầu. Khi thanh toán số và xác thực sinh trắc học đã phổ biến, một sự cố tại tổ chức tài chính có thể gây thiệt hại lớn về tài sản. Dữ liệu khách hàng có thể bị lộ, hoạt động thanh toán bị gián đoạn.

Ban tổ chức nhận định tình hình an ninh mạng năm 2026 tiếp tục phức tạp. Mã độc tống tiền được kết hợp với đánh cắp dữ liệu để gây sức ép kép. Tội phạm mạng dùng AI để giả mạo giọng nói, hình ảnh và tự động hóa lừa đảo. Trong khi đó, hạ tầng số quốc gia còn phân tán và phụ thuộc vào công nghệ lõi của nước ngoài.

Năm nay, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực, cùng 3 nghị định hướng dẫn. Chương trình diễn tập nhằm đưa các quy định mới vào thực tế.

Phiên thứ hai là hội thảo chuyên đề với 5 tham luận, tập trung vào điểm mới của luật và tác động của AI tới ngành an ninh mạng. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao.