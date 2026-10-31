Diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ liên hoàn

Ngày 31/10, Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ năm 2026 tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TP.HCM.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm kiểm tra năng lực ứng phó những tình huống khẩn cấp có tính chất phức tạp tại cơ sở công nghiệp quy mô lớn, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với các cơ quan chức năng, bảo vệ người lao động, cộng đồng dân cư và môi trường.

Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07), Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các đơn vị tham gia phối hợp.

Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ. Trong đó có 27 xe chữa cháy, 23 xe chỉ huy, 8 xe thang, 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an TP.HCM, Công an TP Đồng Nai, Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng hàng hải, y tế và các đơn vị thuộc Cụm quy chế an toàn PCCC và CNCH.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, có diện tích khoảng 464ha, với hệ thống nhà máy sản xuất, cảng chuyên dụng và 33 bồn chứa thuộc 4 loại, tổng sức chứa khoảng 350.000 tấn. Trong đó, bồn chứa Naphtha lớn nhất có dung tích khoảng 100.000m³, đường kính 74m. Với đặc thù hoạt động và quy mô hệ thống bồn bể, việc xây dựng phương án ứng phó cháy nổ, sự cố hóa chất và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn sản xuất và cộng đồng xung quanh.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31/10, tại khu vực bồn TK-7400B chứa Butene-1 xuất hiện giông, sét. Do hệ thống chống sét đang trong quá trình bảo trì, một tia sét đánh trực tiếp vào cụm van xả áp trên đỉnh bồn, gây cháy hỗn hợp hơi Butene-1 và phát nổ mạnh. Vụ nổ khiến bồn chứa bị phá hủy nghiêm trọng, các kết cấu thép, thiết bị và đường ống công nghệ sập đổ, biến dạng, làm 5 công nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Sóng xung kích và các mảnh kim loại từ vụ nổ tiếp tục làm hư hỏng các bồn chứa xăng TK-7500A, TK-7500B và TK-7500C. Xăng chảy tràn trong khu vực đê bao, bắt lửa tạo thành nhiều đám cháy lớn; trong đó, bồn TK-7500B bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do lượng xăng tràn lớn, khiến đám cháy phát triển nhanh và diễn biến phức tạp. Tình huống đặt ra yêu cầu huy động đồng thời nhiều đội hình chữa cháy, triển khai phương tiện chuyên dụng nhằm khống chế đám cháy và bảo vệ các bồn chứa lân cận.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, LSP kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất, huy động lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, triển khai hệ thống thông tin ứng cứu khẩn cấp. Các tổ kỹ thuật, an ninh, y tế và hậu cần được phân công thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sơ tán, tìm kiếm người mắc kẹt, chữa cháy và kiểm soát nguy cơ phát sinh sự cố thứ cấp. Đây là giai đoạn kiểm tra khả năng phản ứng ban đầu của doanh nghiệp trước khi lực lượng chuyên trách đến hiện trường.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, quyền chỉ huy được chuyển giao theo quy định, cơ chế chỉ huy thống nhất được thiết lập để điều phối các lực lượng tham gia. Các đội hình được phân chia khu vực tác chiến, triển khai đồng thời nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu y tế, kiểm soát hóa chất, bảo đảm giao thông và hàng hải. Phương án tiếp tục được mở rộng với sự chi viện của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an các địa phương lân cận.

Các xe chữa cháy chuyên dụng triển khai đội hình phun nước làm mát các bồn chứa TK-7500A, TK-7500C, bảo vệ kết cấu và đường ống công nghệ, ngăn nguy cơ cháy lan. Xe thang phối hợp với các xe chữa cháy và robot chữa cháy tổ chức phun nước làm mát, đồng thời chuẩn bị phương án sử dụng bọt chữa cháy theo lệnh của chỉ huy. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm kiểm tra khả năng phối hợp xử lý đám cháy tại khu vực chứa nhiên liệu quy mô lớn.

Robot chữa cháy được huy động tham gia xử lý tình huống tại khu vực bồn chứa, hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận những vị trí có nguy cơ cao. Việc sử dụng phương tiện điều khiển từ xa giúp hạn chế việc đưa cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vào khu vực có nhiệt độ cao, nguy cơ cháy nổ và các yếu tố nguy hiểm khác, đồng thời nâng cao khả năng triển khai phương án chữa cháy trong môi trường công nghiệp đặc thù.

Một tình huống phức tạp khác được đưa vào kịch bản là sự cố tại cầu cảng nhập Naphtha. Do van tự động trên tuyến ống nhập gặp sự cố và đóng đột ngột, áp suất tăng cao khiến khớp nối giữa tàu và cần nhập bị bung, làm khoảng 5.000 lít Naphtha tràn ra boong tàu và mặt nước. Trong quá trình xử lý, tia lửa phát sinh từ dụng cụ kim loại rơi trên boong tàu làm hỗn hợp hơi Naphtha bắt cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, đe dọa cầu cảng và các tuyến ống công nghệ.

Trên tàu có tổng cộng 36 thủy thủ, trong đó 6 người bị thương tại khu vực boong tàu, 6 người sử dụng xuồng cứu sinh thoát nạn và 24 người hoảng loạn nhảy xuống biển, trôi dạt trên mặt nước. Tình huống đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chữa cháy trên biển, hàng hải và các đơn vị cứu nạn, cứu hộ để tổ chức tìm kiếm, tiếp cận và đưa người gặp nạn vào bờ, đồng thời kiểm soát đám cháy và nguy cơ ô nhiễm môi trường nước.

Các tàu và ca nô chữa cháy được triển khai tại khu vực cầu cảng, phối hợp tìm kiếm người gặp nạn trên biển, tổ chức phun nước, phun bọt dập lửa trên tàu và làm mát thân tàu. Việc huy động 8 tàu chữa cháy cùng các phương tiện chuyên dụng cho thấy quy mô và tính chất liên hoàn của cuộc diễn tập, không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà máy mà còn mở rộng đến khu vực cảng và vùng nước xung quanh.

Tại khu vực nhà máy phụ trợ, kịch bản tiếp tục giả định xảy ra sự cố xe bồn chở axit Clohydric (HCl) va chạm với ô tô, gây rò rỉ hóa chất và khiến 4 người mắc kẹt trong phương tiện. Lực lượng ứng phó hóa chất phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH, bộ phận kỹ thuật, môi trường của doanh nghiệp tổ chức trinh sát, xác định phạm vi phát tán khí độc, khoanh vùng nguy hiểm, sử dụng trang thiết bị bảo hộ và phương tiện chuyên dụng tiếp cận cứu người, kiểm soát nguồn rò rỉ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng phối hợp ứng phó sự cố hóa chất, tổ chức trinh sát, xác định phạm vi nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu người tại khu vực xe bồn chở axit HCl bị rò rỉ. Việc triển khai đồng thời các biện pháp cứu nạn, kiểm soát hóa chất và bảo vệ môi trường góp phần kiểm tra năng lực phối hợp giữa các lực lượng chuyên môn trong điều kiện sự cố công nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Thông qua việc kiểm tra khả năng phát hiện sớm, kiểm soát sự cố và phối hợp giữa LSP với các cơ quan chức năng, cuộc diễn tập góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, hóa chất phát tán ra ngoài cơ sở, sự cố tràn đổ ảnh hưởng đến vùng nước xung quanh, đồng thời nhận diện những bất cập để hoàn thiện quy trình ứng phó, công tác huấn luyện, qua đó bảo vệ an toàn cho cộng đồng và môi trường.

Theo báo cáo, LSP đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào công nghệ phục vụ vận hành an toàn và bảo vệ môi trường, với hệ thống PSM, Trung tâm Thông tin Ứng cứu Khẩn cấp, Trung tâm Y tế hoạt động 24/7, 600 camera CCTV thông minh, 2.000 thiết bị phát hiện cháy và thiết bị bay không người lái (drone), góp phần nâng cao khả năng giám sát, cảnh báo sớm sự cố.

LSP duy trì 242 thành viên PCCC và CNCH cơ sở, 48 nhân sự chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu, cùng 4 xe chữa cháy và 1 xe cứu thương. Đặc biệt, hệ thống lăng phun Big Gun có khả năng phun khoảng 8.000 gallon nước/phút, tầm phun lên đến 120m, phục vụ ứng phó các đám cháy bồn chứa quy mô lớn.

Sau cuộc diễn tập, lãnh đạo Công an TP.HCM trao Bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong cuộc diễn tập quy mô lớn.

Đây là hoạt động thiết thực để các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kiểm tra toàn diện cơ chế chỉ huy, khả năng huy động nhân lực, phương tiện và sự phối hợp giữa các lực lượng trên đất liền, trên biển.