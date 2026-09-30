Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Khu kinh tế Dung Quất

Ngày 30/9, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2026 tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường. Buổi diễn tập có 55 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên và các lực lượng được huy động trực tiếp tham gia thực binh.

Khu kinh tế Dung Quất có nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn phóng xạ hoạt độ lớn, chủ yếu là Ir-192 và Se-75, phục vụ chụp ảnh phóng xạ và kiểm tra không phá hủy (NDT).

Việc vận chuyển thường xuyên các nguồn phóng xạ đến công trường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố như tai nạn giao thông, kẹt nguồn, rơi đổ hoặc mất nguồn, đặc biệt đối với nguồn Ir-192 có hoạt độ cao, lên đến 80 Ci/nguồn.

Tình huống giả định được Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh đưa ra trong cuộc diễn tập: Sáng 30/9, một xe chuyên dụng của Công ty A vận chuyển thiết bị chứa nguồn phóng xạ Ir-192 lưu thông từ Quốc lộ 1A về Khu kinh tế Dung Quất, trên xe có một lái xe và một nhân viên áp tải nguồn.

Trong quá trình lưu thông, xe bị nổ lốp, mất lái và va chạm vào dải phân cách. Vụ va chạm làm phần đầu và hông xe bị hư hỏng; lái xe và nhân viên áp tải bị thương, cả hai bị ngất và mắc kẹt trong cabin. Đầu xe xuất hiện khói, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy.

Do va chạm, cửa thùng hàng bật mở, thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị xê dịch, văng ra mặt đường, làm tăng nguy cơ capsule nguồn bị hư hại, nguồn phóng xạ mất che chắn và suất liều bức xạ tại khu vực xung quanh tăng cao...

Các lực lượng tham gia đã nhanh chóng triển khai các bước xử lý theo phương án đề ra. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm đánh giá cao các lực lượng tham gia phối hợp diễn tập.

Cơ chế tiếp nhận, chuyển tiếp và xử lý tin báo được vận hành theo kịch bản; việc kích hoạt báo động cấp độ 2 và thiết lập Trạm chỉ huy dã chiến ngoài vành đai 100 m được thực hiện, bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lượng tại hiện trường. Lực lượng kỹ thuật đã triển khai đo kiểm, xác định khu vực nguy hiểm và tổ chức kiểm soát hiện trường.

Việc thu hồi container nguồn, đưa vào thùng chì được thực hiện trong 35 giây, đạt yêu cầu của kịch bản; việc theo dõi, kiểm soát liều chiếu xạ cá nhân được thực hiện trong quá trình tác nghiệp. Công tác sơ, cấp cứu nạn nhân, kiểm xạ lực lượng tham gia, thu gom chất thải có nguy cơ phóng xạ và kiểm tra hiện trường sau xử lý được triển khai theo phương án, bảo đảm yêu cầu an toàn.

Qua diễn tập, năng lực sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của các lực lượng được nâng cao, đồng thời cung cấp những cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh./.