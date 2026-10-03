Sáng 3-10, tại Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (xã Cam Lâm), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại cuộc diễn tập.

Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 60 người là các thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh; lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, các sở, ngành liên quan; chuyên gia Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Ứng dụng Công nghệ thông tin và Bức xạ cùng đại diện các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

Tình huống giả định được đặt ra là mất nguồn phóng xạ Cs-137 tại Công ty Cổ phần Đường Việt Nam. Trước đó, nguồn phóng xạ này được sử dụng để kiểm soát mức nguyên liệu trong dây chuyền sản xuất đường mía. Sau khi công ty nâng cấp công nghệ, thiết bị được tháo khỏi dây chuyền, đưa vào lưu giữ tạm thời tại kho kỹ thuật, chờ vận chuyển đến kho lưu giữ lâu dài. Trong quá trình kiểm kê, nhân viên phát hiện cửa kho có dấu hiệu bị cạy phá, thiết bị chứa nguồn phóng xạ đã biến mất.

Trước tình huống này, các lực lượng triển khai quy trình ứng phó, từ tiếp nhận, xác minh thông tin, kích hoạt kế hoạch ứng phó sự cố đến tổ chức tìm kiếm, xác định vị trí và thu hồi nguồn phóng xạ thất lạc.

Quá trình xử lý có sự phối hợp của lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan. Các lực lượng thực hành cơ chế chỉ huy, điều hành tại hiện trường; thiết lập khu vực kiểm soát; bảo đảm an ninh, an toàn bức xạ; đồng thời phối hợp xử lý tình huống theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và hỗ trợ chuyên môn của Viện Ứng dụng Công nghệ thông tin và Bức xạ. Cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Nhấn mạnh yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, an toàn bức xạ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt làm được và hạn chế trong quá trình diễn tập; tham mưu cập nhật, hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố phù hợp với thực tế địa phương.

Các sở, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao nghiệp vụ; rà soát, bảo dưỡng và đề xuất đầu tư trang thiết bị chuyên dụng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, không để bị động, bất ngờ khi xảy ra sự cố.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 125 tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang trong y tế và 21 tổ chức, cá nhân ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực công nghiệp, an ninh, hải quan, sân bay. Việc chủ động xây dựng phương án và nâng cao năng lực ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc diễn tập:

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu theo dõi cuộc diễn tập.

Các lực lượng chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập.

Lực lượng công an phong tỏa cơ sở phế liệu nghi có nguồn phóng xạ.

Các lực lượng Công an, Y tế đưa người nghi nhiễm phóng xạ đi sơ cứu.

Kiểm tra phóng xạ trên người nạn nhân.

Sơ cứu người bị nhiễm phóng xạ.

Lực lượng y tế kiểm tra mức độ hàm lượng phóng xạ tại cơ sở phế liệu.

Đưa người bị nhiễm phóng xạ về bệnh viện để điều trị.

Lực lượng quân đội sẵn sàng thu giữ, làm sạch phóng xạ.

Thu giữ phóng xạ đưa về nơi bảo quản.

Các đơn vị báo cáo kết quả với Ban Chỉ huy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng hoa cho các đơn vị tham gia diễn tập.