Diễn tập ứng cứu sự cố cháy, nổ tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

Toàn cảnh diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn.

Tình huống giả định: giông lốc, sét đánh tại Nhà máy Xử lý khí gây ra hàng loạt sự cố cháy, nổ. Tại cụm bồn chứa condensate, bồn T-3006 bị hư hỏng, gây cháy lớn; khí và condensate áp suất cao rò rỉ tại thiết bị V-2103, gặp nguồn nhiệt phát nổ, đe dọa cháy lan sang bồn T-3005. Sức ép vụ nổ còn làm sập một phần tòa nhà hành chính, khiến 15 nhân viên mắc kẹt; đồng thời, năm công nhân bị thương, trong đó ba người bị vùi lấp dưới kết cấu đổ sập. Lực lượng tại chỗ triển khai sơ tán, kiểm diện nhân sự, sơ cứu người bị thương và cô lập khu vực nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Thành phố, Cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ cùng lực lượng y tế được huy động phối hợp chữa cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Các lực lượng đồng loạt triển khai xe thang, robot chữa cháy, xe chữa cháy công nghệ CAP và phương tiện chuyên dụng, kết hợp phun bọt chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn cháy lan và phối hợp cô lập nguồn khí rò rỉ. Chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông cho các phương tiện chi viện. Sau khi đám cháy được khống chế, các đơn vị tiếp tục kiểm tra nguy cơ sự cố thứ cấp, xử lý condensate tràn đổ, bảo đảm an toàn môi trường và kiểm tra trang thiết bị trước khi trở về trạng thái thường trực chiến đấu.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh, khí đốt là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Vì vậy, công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở sản xuất, dự trữ, kinh doanh khí đốt cần được đặc biệt quan tâm; đồng thời phải chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng, đơn vị và doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức tập luyện và tham gia diễn tập.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, tuân thủ quy trình nghiệp vụ và các quy định về an toàn trong suốt quá trình diễn tập.

Đối với Công an Thành phố, cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện sau diễn tập; kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy và xử lý tình huống để đề ra giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án, kế hoạch diễn tập phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế; tham mưu Thành phố hoàn thiện cơ chế, quy chế phối hợp và huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ban, ngành trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2026.

Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát nhu cầu trang bị, bổ sung phương tiện, thiết bị phục vụ công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để bị động khi xảy ra sự cố.

Đối với doanh nghiệp, cần tăng cường tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; thường xuyên củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên; duy trì công tác bảo quản, bảo dưỡng, bổ sung và thay thế phương tiện, thiết bị để bảo đảm khả năng ứng phó ngay từ giai đoạn đầu.

Thông qua diễn tập, Thành phố tiếp tục kiểm tra khả năng vận hành cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành; nâng cao năng lực thường trực, sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2026.