Diễn tập, trang bị kỹ năng PCCC cho người dân khu vực trung tâm Thành phố

Thực hiện Kế hoạch liên tịch về phối hợp tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH, mới đây, CAP.Tân Định phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 1 tổ chức diễn tập phương án CC&CNCH tại chung cư Lý Văn Phức, phường Tân Định.

Buổi diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại nhà chung cư; đồng thời kiểm tra khả năng vận hành phương án PCCC và CNCH của lực lượng tại chỗ khi có tình huống thực tế xảy ra.

Theo tình huống giả định, khi phát hiện cháy tại khu vực chung cư, lực lượng tại chỗ nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho cư dân, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn; đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, chống cháy lan và thông tin đến lực lượng chức năng...

Tuyên truyền, diễn tập PCCC&CNCH và tặng bình CC cho người dân tại chung cư Lý Văn Phức

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CC&CNCH Khu vực 1 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trinh sát, xác định vị trí cháy, khu vực có người mắc kẹt, triển khai đội hình CC, tìm kiếm CNCH và tổ chức đưa người bị nạn đến khu vực an toàn.

Song song đó, CAP. Tân Định phối hợp tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự khu vực diễn tập; phân luồng, giữ thông thoáng các tuyến đường phục vụ xe CC và phương tiện CNCH tiếp cận hiện trường; hỗ trợ sơ tán người dân và bảo vệ tài sản trong khu vực xảy ra tình huống giả định.

Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tình huống giả định được xử lý theo đúng trình tự, bảo đảm yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến. Đặc biệt, buổi diễn tập đã phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Điều này giúp người dân nâng cao tính chủ động CC tại cơ sở trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Thông qua buổi diễn tập, các lực lượng tham gia có điều kiện kiểm tra thực tế khả năng vận hành hệ thống báo cháy, chữa cháy, lối thoát nạn, nguồn nước và phương tiện CC tại chỗ; đồng thời đánh giá khả năng phối hợp, thông tin liên lạc, huy động lực lượng và phương tiện trong tình huống khẩn cấp.

Đây cũng là dịp để Công an địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC cho Ban Quản trị, Ban Quản lý và cư dân chung cư Lý Văn Phức; hướng dẫn người dân cách sử dụng phương tiện CC ban đầu, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện có khói, khí độc, kỹ năng báo cháy và xử lý tình huống ngay từ thời điểm mới phát sinh.

Người dân phường Cầu Ông Lãnh tham gia các phương án chữa cháy giả định khi sự cố xảy ra

Việc tổ chức diễn tập phương án CC& CNCH tại chung cư Lý Văn Phức thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường Tân Định, CAP. Tân Định, Đội CC&CNCH Khu vực 1 cùng các lực lượng tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đồng thời xây dựng môi trường sống an toàn, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Tân Định.

Xác định công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, sinh động và phù hợp với từng đối tượng, cũng trong tháng 10/2026 , CAP. Cầu Ông Lãnh phối hợp cùng Đội CC&CNCH KV1 tổ chức các hoạt động sôi nổi, tổ chức các buổi tuyên truyền, thực hành, trải nghiệm về PCCC & CNCH tại khu dân cư các Khu phố 9, 10, 11, 12 và tại sân Trường Tiểu học – THCS Phan Văn Trị (số 43 Phạm Viết Chánh).

Đây không chỉ là những buổi phổ biến kiến thức thông thường mà đã thực sự trở thành một "Ngày hội an toàn". Tại đây, người dân được các chiến sĩ công an phổ biến các kiến thức cốt lõi như nhận diện và chủ động loại bỏ sớm các nguy cơ cháy, nổ tại hộ gia đình cũng như được trang bị các kỹ năng sinh tồn, hướng dẫn thoát nạn an toàn, xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố... Ngoài việc trang bị các kiến thức trên, người dân còn được trực tiếp thao tác, sử dụng bình CC và phương tiện cứu nạn thông dụng, qua đó, nâng cao nhận thức và kỹ năng CC đến người dân khi có sự cố xảy ra.

Có thể nói, việc chủ động đa dạng hóa phương thức và đối tượng tiếp cận, từ các hoạt động thực hành trực quan cho người dân đã mang lại hiệu quả tích cực. Đây là bước đi quan trọng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của mọi người dân trong việc đảm bảo an toàn PCCC, góp phần chung tay xây dựng phường Cầu Ông Lãnh an toàn, văn minh và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn cháy, nổ.