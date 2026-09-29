Diễn tập tiếp nhận dự bị động viên và thực hành tiến công tiêu diệt địch lâm thời phòng ngự

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tá Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh theo dõi, chỉ đạo diễn tập phần thực binh bắn đạn thật tại thao trường Trung đoàn 753.

Theo tình huống giả định: Sau khi đổ bộ xuống địa bàn xã Cẩm Khê, Tiểu đoàn đổ bộ đường không của quân đội X phát triển theo Quốc lộ 32C nhằm đánh chiếm khu vực phòng thủ then chốt của tỉnh.

Quá trình tiến công, địch bị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chặn đánh quyết liệt, bị thiệt hại từ 25% - 30% lực lượng, phương tiện, buộc phải tạm dừng và chuyển sang lâm thời phòng ngự tại khu vực các điểm cao 368, 240 và 154 để củng cố lực lượng.

Tại đây, địch nhanh chóng xây dựng công sự, ụ súng, lô cốt và củng cố 2 lớp hàng rào thép gai xung quanh trận địa. Nhiệm vụ của ta là tập trung lực lượng tiến công tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch lâm thời phòng ngự tại điểm cao 75; sau khi hoàn thành nhiệm vụ bàn giao trận địa cho LLVT xã Đồng Lương, nhanh chóng cơ động về khu vực tập kết chiến đấu, củng cố lực lượng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu quan sát, chỉ đạo diễn tập trên đài quan sát.

Để chuẩn bị cho phần thực binh bắn đạn thật, các lực lượng tham gia đã làm tốt công tác chuẩn bị qua các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Trong đó, ngày 28/9, đơn vị đã thực hành nội dung “Tổ chức tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị”.

Trong ngày 29/9, các lực lượng tham gia thực hành tạo thế, hành quân chiếm lĩnh, xây dựng trận địa và tiến công địch lâm thời phòng ngự tại điểm cao 75 qua 6 tình huống bắn chiến đấu.

Khẩu đội súng cối diễn tập thực hành bắn đạn thật.

Nhờ hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, chủ động, linh hoạt và tiến công liên tục, sau 45 phút chiến đấu, các lực lượng của ta đã nhanh chóng tiêu diệt, phá hủy hoàn toàn các mục tiêu bên trong công sự địch, làm chủ trận đánh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau 1,5 ngày tổ chức với nhiều nội dung quan trọng, cuộc Diễn tập Chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp về động viên, thực hành tiếp nhận dự bị động viên có bắn đạn thật năm 2026 cho Trung đoàn 753 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu trao quà động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó của các lực lượng tham gia; đồng thời yêu cầu chỉ huy, cơ quan, các đơn vị thuộc Trung đoàn 753 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen của Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho 6 tập thể và 15 cá nhân; Trung đoàn 753 khen thưởng 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập động viên năm 2026.