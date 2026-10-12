Diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu tại lễ khai mạc đợt diễn tập, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố cho rằng, Đồng Nai đang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Với một địa bàn rộng, có nhiều công trình, dự án lớn, việc bảo đảm an ninh mạng sẽ góp phần giữ vững môi trường đầu tư, bảo vệ hoạt động của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công an thành phố tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Trần Danh

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC) thành phố thống kê cho thấy các hệ thống giám sát ghi nhận nhiều truy cập bất thường, cảnh báo mã độc; Công an thành phố đã tiếp nhận, xử lý 4 vụ tấn công mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc tại doanh nghiệp và cơ sở y tế.

Đại tá Trần Anh Sơn đề nghị, các đội tham gia diễn tập vận dụng kiến thức tập huấn để xử lý các tình huống; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hệ thống.

Các đội tham gia diễn tập trên không gian mạng. Ảnh: Trần Danh

Sau quá trình diễn tập, Ban tổ chức tổng hợp các lỗ hổng, mức độ rủi ro, nguyên nhân và kiến nghị xử lý; phân công rõ đơn vị chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, kiểm tra lại kết quả.

Công an thành phố phối hợp theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị phải cập nhật phương án ứng cứu, chấn chỉnh việc quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu; vận dụng kết quả diễn tập để bảo vệ hệ thống thuộc phạm vi quản lý.

Theo Ban tổ chức, đợt diễn tập có 45 đội tham gia (gồm 40 đội nội bộ và 5 đội khách mời tham gia kết nối trực tuyến) với khoảng 225 cán bộ, chuyên gia an ninh mạng.

Đợt diễn tập diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 16-10-2026, gồm các phần: Thử thách kỹ năng, thực hành công thủ trên môi trường mô phỏng và thực chiến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố. Các đội sẽ tham gia thi các kỹ năng bảo mật ứng dụng web; khai thác lỗ hổng bộ nhớ và dịch ngược mã nguồn. Bên cạnh đó, các đội cũng tham gia thi đấu các nội dung: Thu thập thông tin tình báo nguồn mở và truy vết tội phạm mạng.

Qua diễn tập để kiểm tra ra được năng lực ứng cứu, phát hiện lỗ hổng, điểm yếu và đánh giá khả năng phối hợp khi xảy ra sự cố, từ đó hoàn thiện phương án bảo vệ hệ thống.