Diễn tập thực chiến bảo vệ an ninh mạng trên địa bàn thành phố
Một email giả mạo, một đường link chứa mã độc hay một thao tác thiếu cảnh giác của người dùng đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc tấn công mạng. Từ thực tế đó, sáng 23/11, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức Hội nghị diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dien-tap-thuc-chien-bao-ve-an-ninh-mang-tren-dia-ban-thanh-pho-246261123212749708.htm