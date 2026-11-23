Xanh hóa sản xuất không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành đòi hỏi sống còn của ngành năng lượng. Đứng trước yêu cầu này, các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ định hướng nghiên cứu nhiên liệu sạch, kiểm soát phát thải tại các nhà máy hiện hữu cho đến phát triển nguồn điện phân tán...