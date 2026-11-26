Đại biểu dự diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2026.

Cuộc diễn tập được tổ chức trên nền tảng Cyber Range - môi trường mô phỏng phục vụ thực hành, kiểm tra năng lực chuyên môn và khả năng ứng phó với các tình huống an ninh mạng. Tham gia có 10 đội với 90 cán bộ trực tiếp phụ trách công tác quản trị, vận hành, bảo vệ hệ thống thông tin đến từ các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và doanh nghiệp viễn thông, công nghệ trên địa bàn.

Các đội được chia thành hai lực lượng: Đội tấn công thực hiện kiểm tra, khai thác điểm yếu của hệ thống mục tiêu trong phạm vi được phê duyệt; Đội phòng thủ giám sát, phát hiện, phân tích, ngăn chặn và xử lý các tình huống tấn công mạng. Qua các tình huống giả định, thành viên các đội vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để nhận diện nguy cơ, phát hiện điểm yếu và phối hợp ứng cứu sự cố.

Các đội thi ứng cứu sự cố an ninh mạng tham gia diễn tập.

Kịch bản diễn tập xây dựng sát với nguy cơ, phương thức tấn công mạng có chủ đích, tập trung vào những hệ thống như trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin nội bộ, quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động diễn tập có sự hướng dẫn chuyên môn của Cục A05, Bộ Công an và hỗ trợ kỹ thuật của VNCERT.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực phát hiện, phối hợp ứng cứu, xử lý sự cố an ninh mạng; đánh giá khả năng bảo vệ các hệ thống thông tin, nhận diện những lỗ hổng, hạn chế để kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị củng cố hệ thống, hoàn thiện phương án ứng cứu sự cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.