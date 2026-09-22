Diễn tập thực binh xử lý tình huống A3 trên biên giới

Tham dự và theo dõi diễn tập có Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tham dự và theo dõi diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập DT - 26; Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Gia Nghĩa; Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương tham gia diễn tập.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tham gia diễn tập

Cụm 10 gồm 5 xã, phường: Bắc Gia Nghĩa (Cụm trưởng), Nam Gia Nghĩa, Trường Xuân, Thuận An và Quảng Tân.

Theo tình huống giả định, khi phát sinh tranh chấp, xung đột dân sự trên biên giới, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án theo kế hoạch. Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Đồn trưởng Đồn Biên phòng làm Phó Trưởng Ban Thường trực, trực tiếp chỉ huy lực lượng, phương tiện đấu tranh tại thực địa.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập để triển khai phương án xử lý tình huống trên biên giới

Bộ đội biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng tham gia diễn tập tổ chức chỉ huy các lực lượng tham gia đấu tranh, xử lý tình huống, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Giới thiệu địa hình và tổ chức sử dụng lực lượng khu vực thực binh chống tranh chấp, xung đột dân sự trên biên giới

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng cùng quần chúng nhân dân tham gia xử lý tình huống xảy ra trên biên giới.

Tình huống giả định trong diễn tập xử lý tình huống A3

Qua đó, góp phần bổ sung lý luận và thực tiễn nhiệm vụ, hoàn thiện các kế hoạch, phương án xử lý tình huống sát thực tế; nâng cao khả năng tham mưu và tổ chức xử lý nhanh chóng, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ban Chỉ đạo diễn tập tặng quà động viên các lực lượng tham gia, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong quá trình thực hành diễn tập

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập đã chấp hành nghiêm kế hoạch, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức thực hành đúng nội dung, yêu cầu đề ra. Cuộc diễn tập diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối về người và trang thiết bị.