Diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 tại phường Bắc Gia Nghĩa

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự diễn tập thực binh xử lý tình huống A2

Dự và theo dõi diễn tập có đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tham gia.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (bên trái); cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương dự diễn tập thực binh xử lý tình huống A2

Nội dung thực binh gồm phần biểu diễn võ thuật Công an nhân dân Việt Nam và xử lý tình huống giả định tập trung đông người khiếu kiện, gây rối ANTT tại trụ sở UBND phường.

Biểu diễn võ thuật Công an nhân dân Việt Nam

Trong tình huống giả định, lực lượng Công an phường Bắc Gia Nghĩa phối hợp với Ban CHQS phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; phân loại, giải tán đám đông, khống chế, bắt giữ đối tượng cầm đầu, quá khích và nhanh chóng ổn định tình hình tại cơ sở.

Tình huống giả định tập trung đông người, có hành vi quá khích được xử lý theo phương án thực binh A2

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống phức tạp về ANTT. Qua đó, đánh giá, bổ sung và hoàn thiện các phương án xử lý tập trung đông người, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tình huống giả định bắt giữ 3 đối tượng, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị thương và tạo lá chắn chia cắt đám đông

Đây là một nội dung quan trọng trong diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tăng cường sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà động viên các lực lượng tham gia, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Cuộc diễn tập thực binh A2 tại phường Bắc Gia Nghĩa hoàn thành các nội dung, mục tiêu và yêu cầu đề ra, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh về ANTT.