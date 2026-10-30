Diễn tập thực binh 'Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển'

Theo dõi và chỉ đạo thực binh có các đồng chí: Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo địa phương; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự, chỉ đạo, tham quan diễn tập.

Tổ chức thực binh bắn đạn thật đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Tham gia thực binh có lực lượng của Bộ CHQS tỉnh; Sư đoàn 968, các lữ đoàn thuộc Quân khu 4; lữ đoàn thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc và lực lượng vũ trang địa phương.

Các loại hỏa lực sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.

Xe tăng dẫn dắt bộ binh xung phong tiêu diệt mục tiêu.

Diễn tập thực binh nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy; khả năng phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị trong chiến đấu. Thông qua đó, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp; làm cơ sở rút kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện tại các đơn vị, cũng như vận dụng vào điều kiện chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Bộ binh trên hướng thứ yếu từng bước dâng đội hình, tiêu diệt các mục tiêu được giao.

Khẩu đội SPG9 lợi dụng địa hình địa vật cơ động triển khai chiến đấu.

Lực lượng chuyển đạn tiếp tế.

Ban chỉ đạo diễn tập và các đồng chí lãnh đạo trao quà tặng các lực lượng tham gia diễn tập.

Quá trình diễn tập thực binh, hành động của lực lượng trong các giai đoạn chiến đấu có sự hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn, phối hợp thống nhất, thể hiện tính quyết liệt, khẩn trương, dũng cảm và chính xác trong quá trình chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt địch bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ; bảo đảm đúng yêu cầu, nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đề ra.