Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chỉ đạo cuộc diễn tập. Dự buổi báo cáo còn có Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện các cơ quan ban ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh và gần 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp tham gia diễn tập phương án tác chiến.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng cho biết lực lượng Cảnh vệ là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn xác định công tác “rèn cán, luyện quân” là nhiệm vụ xuyên suốt, chiến lược.

Trong đó, công tác huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương án tác chiến là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực thực tiễn, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động, tự tin xử lý hiệu quả mọi tình huống theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam phát biểu ý kiến.

Thực hiện chương trình công tác năm 2026, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo, phân công Phòng Cảnh vệ miền Nam phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai diễn tập phương án tác chiến đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại phía Nam. Chương trình diễn tập thực binh hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ công tác của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Các lực lượng phối hợp xử lý một chuỗi tình huống giả định...

Đồng thời, đây là dịp để kiểm tra khả năng dự báo tình hình, tính đồng bộ, khả thi của các phương án, kế hoạch bảo vệ, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, khả năng tổ chức, hiệp đồng tác chiến, khả năng xử lý tình huống nghiệp vụ của các lực lượng tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và các mục tiêu cảnh vệ trong tình hình mới”.

Buổi diễn tập thực binh mở đầu bằng phần diễu duyệt lực lượng tham gia diễn tập của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Đây là những phương tiện chuyên dụng với nhiều tính năng vượt trội như đội hình mô tô dẫn đoàn do Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh điều khiển; xe chuyên dụng, chống đạn; xe trung tâm thông tin chỉ huy; xe xử lý tình huống đa chức năng; xe boongke của lực lượng Công binh…

Các phương án, kế hoạch bảo vệ, khả năng tổ chức, hiệp đồng tác chiến, khả năng xử lý tình huống nghiệp vụ của các lực lượng tham gia...

Trong phần thực binh xử lý tình huống, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng Công an và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp xử lý một chuỗi tình huống giả định: phát hiện và xử lý valy vô chủ có chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ; phát hiện và xử lý đối tượng dùng thẻ giả trà trộn vào khu vực bảo vệ; phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái tại khu vực bảo vệ; bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển về nơi an toàn trước sự tấn công của bọn khủng bố và xử lý sự cố cháy tại khu vực bảo vệ.

Các nội dung, tình huống diễn tập phương án tác chiến sát với thực tiễn...

Đây là những tình huống giả định được xây dựng sát với thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng để trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ tại địa phương.