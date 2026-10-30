Diễn tập thành công phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh tại khu đô thị Vincom

Diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại khu đô thị Vincom năm 2026.

Dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các phường Chiềng Cơi, Tô Hiệu.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập gồm 2 phần: Vận hành cơ chế chỉ huy và diễn tập thực hành. Sau diễn tập cơ chế huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo giả định tình huống cháy, nổ và quy trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã diễn ra diễn tập thực hành, với tình huống giả định: Một bình khí gas phát nổ tại hộ kinh doanh quán ăn thuộc dãy PG2, gây cháy lớn, lan sang các nhà liền kề và các dãy PG1, PG2, HG1, HG2. Vụ nổ làm sập một số cấu kiện xây dựng, khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt; khoảng 150 người mắc kẹt tại các tầng phía trên. Trong khi các lực lượng đang triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiếp tục xảy ra cháy xe ô tô điện tại tầng hầm Trung tâm thương mại Vincom. Ngọn lửa lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm, đe dọa tính mạng người dân. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Trước diễn biến phức tạp của tình huống, Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy diễn tập đã huy động lực lượng của hơn 40 cơ quan, đơn vị với hơn 600 người cùng 200 phương tiện, thiết bị cơ giới các loại phối hợp triển khai phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, ngăn cháy lan, cấp cứu người bị nạn và xử lý các đối tượng vi phạm.

Tổ liên gia an toàn PCCC báo động chữa cháy.

Nhân dân tham gia chữa cháy.

Lực lượng PCCC và CNCH tham gia cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng quân đội tham gia cứu hộ.

Các lực lượng tham gia cứu người cứu tài sản.

Các lực lượng tham gia cứu người.

Lực lượng PCCC và CNCH tham gia chữa cháy tại diễn tập.

Lực lượng dân phòng tham gia chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Lực lượng quân đội triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Hội Chữ thập đỏ tham gia cứu người tại cuộc diễn tập.

Các lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Các lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy.

Các lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy.

Đông đảo nhân dân theo dõi diễn tập.

Với việc huy động nhanh chóng các lực lượng và triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, kịp thời các biện pháp. Sau khoảng gần 1 giờ kể từ khi phát hiện, đám cháy đã bị khống chế và dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Cuộc diễn tập đã hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình và đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc diễn tập.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: Thông qua diễn tập, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong chấp hành các quy định về PCCC và CNCH; chủ động thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với các lực lượng liên quan, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp trên địa bàn.

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh, UBND phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi tặng giấy khen cho 13 tập thể, 44 cá nhân có nhiều thành tích trong diễn tập và phục vụ diễn tập.

Các tập thể nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Các cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.