Diễn tập thành công phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên

Tình huống giả định diễn tập: các đối tượng quá khích bị kẻ xấu xúi giục, kích động tấn công lực lượng Công an. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Sáng 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên (mật danh BLKB-TN26).

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia dự và chỉ đạo diễn tập.

Các đại biểu dự diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tham dự diễn tập còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Công an các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an phát biểu đánh giá về cuộc diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thông qua diễn tập, các lực lượng thực hành vận hành cơ chế phối hợp, hiệp đồng, xử lý các tình huống giả định trong điều kiện phức tạp; kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Các lực lượng tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các tình huống được xây dựng có tính liên hoàn, diễn biến từ đơn giản đến phức tạp, đặt ra yêu cầu xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với Công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan.

Quá trình diễn tập thể hiện rõ cơ chế chỉ huy, điều hành thống nhất, khả năng chuyển trạng thái, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức xử lý tình huống theo phương án được phê duyệt.

Lực lượng đặc nhiệm Bộ Công an tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, cuộc diễn tập BLKB-TN26 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, các mặt công tác và thành công tốt đẹp.

Đánh giá về kết quả cuộc diễn tập, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an cho biết: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội; là địa bàn có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống, có vị trí đặc biệt trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thực tiễn cho thấy, giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định của khu vực và cả nước; giữ vững an ninh, trật tự Tây Nguyên chính là góp phần bảo vệ từ sớm, từ xa an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án 104 ngày 8/12/2023 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh địa bàn Tây Nguyên; Bộ Công an đã ban hành Phương án tổng thể giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên và tổ chức diễn tập cấp tỉnh tại tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng.

Đối với cuộc diễn tập phương án cấp Bộ tại địa bàn Tây Nguyên lần này có ý nghĩa rất thiết thực, đây là dịp để kiểm nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên; nâng cao kỹ, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ. Đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ trong phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố.

Các phương tiện đặc chủng tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Qua theo dõi toàn bộ quá trình diễn tập, có thể khái quát một số kết quả nổi bật như: Công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, nghiêm túc, sát yêu cầu thực tiễn, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện đặc chủng, động vật nghiệp vụ tham gia diễn tập. Các đơn vị đã xây dựng phương án, dự kiến các tình huống có tính liên hoàn, phát triển từ thấp đến cao, đặt các lực lượng vào những trạng thái và yêu cầu xử lý khác nhau, kịch bản diễn tập với nhiều nội dung mới, khó, phức tạp như: tình huống tác chiến sử dụng UAV, phối hợp giữa lực lượng mặt đất và trực thăng; xử lý tình huống kích động bạo loạn trên không gian mạng…

Cơ chế chỉ huy điều hành và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng được vận hành đồng bộ, thể hiện khả năng chuyển trạng thái, huy động bố trí và sử dụng lực lượng, phương tiện trong xử lý tình huống phức tạp. Các lực lượng tham gia diễn tập đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đúng phương án được Ban Chỉ đạo phê duyệt, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Máy bay trực thăng tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, theo dự báo, thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột, điểm nóng chính trị, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ leo thang, ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường hòa bình, ổn định, phát triển.

Các lực lượng tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong nước, các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen; hoạt động khủng bố, cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia và việc lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, tuyên truyền, kích động bạo lực đã, đang và sẽ đặt ra nhiều thách thức mới, nặng nề hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

Do đó, thành công của buổi diễn tập hôm nay không phải là đích đến cuối cùng, điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực chiến, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an tặng hoa và quà chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ban Chỉ đạo diễn tập tặng hoa và quà chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập thành công tốt đẹp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện phương án, vận dụng những kết quả, bài học kinh nghiệm từ diễn tập vào thực tiễn công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.