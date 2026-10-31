Diễn tập thành công, nâng tầm sức mạnh và tiềm lực phòng thủ

Phường Trần Phú là địa phương đầu tiên của tỉnh diễn tập tác chiến trong KVPT. Trong ảnh: Lực lượng dân quân phường tham gia thực binh “Thực hành đánh chiếm lại mục tiêu khi có bạo loạn vũ trang” vào ngày 5/8).

Nhuần nhuyễn cơ chế vận hành, thực binh sát thực tế

Xã Thạch Hà, xã Sơn Giang và phường Sông Trí là những địa phương cuối cùng tổ chức diễn tập tác chiến trong KVPT, khép lại đợt diễn tập KVPT tỉnh năm 2026. Mỗi cuộc diễn tập trải đều qua ba giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, các địa phương hoàn thành nội dung, đạt mục đích đề ra.

Thượng tá Trương Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Sông Trí, cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Các hội nghị tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, sát chức năng, nhiệm vụ từng ngành. Thực binh “Đánh địch tiến công vào địa bàn” hoàn thành mục đích, đúng ý định, bảo đảm nguyên tắc, an toàn tuyệt đối. Trong quá trình diễn tập, cán bộ chủ trì điều hành, vận hành cơ chế nhuần nhuyễn, linh hoạt, sát thực tiễn, đúng vai”.

Thạch Hà là một trong những xã cuối cùng diễn tập cùng với tỉnh. Trong ảnh: LLVT xã Thạch Hà diễn tập nội dung chuyển trạng thái giai đoạn 1.

Từ ngày 27 đến 30/10, Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh năm 2026. Cuộc diễn tập gồm các nội dung: vận hành cơ chế; chuyển LLVT vào trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và tình trạng chiến tranh; thực binh đánh địch đổ bộ đường biển, tiến công đường bộ, đổ bộ đường không, xâm nhập biên giới.

Ở nội dung thực binh A2, Công an tỉnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, hàng chục xe chuyên dụng cùng nhiều phương tiện, vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ. Với công tác chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng xử lý tình huống gây rối, bạo loạn, giải tán biểu tình, chống khủng bố, giải cứu con tin. Phương án triển khai đúng ý định, kết hợp tuyên truyền, vận động với biện pháp nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH.

Toàn cảnh thực binh "Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới" của BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng hỗ trợ.

Hai nội dung thực binh “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” và “Đánh địch đổ bộ đường biển” là điểm nhấn của cuộc diễn tập. Qua tình huống, các lực lượng thể hiện khả năng vận hành cơ chế, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt, vận dụng nghệ thuật quân sự. Các lực lượng đã thể hiện tốt từ khâu phòng ngự, ngăn chặn, chốt giữ đến cơ động tiến công, tiêu diệt địch, lực lượng làm chủ trận địa. Các phương án cũng đã thể hiện sự kế thừa nghệ thuật quân sự, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cha ông trong bảo vệ Tổ quốc.

Các lực lượng tham gia thực binh "Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nỗ lực của LLVT tỉnh, các đơn vị phối hợp góp phần vào thành công của cuộc diễn tập, nhất là thực binh “Đánh địch đổ bộ đường biển”. Sự hiệp đồng giữa lực lượng địa phương với Sư đoàn 968, Lữ đoàn 206 và Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) tăng cường sức mạnh, khả năng tác chiến. Phối hợp đồng bộ về lực lượng, phương tiện, hỏa lực giúp tình huống diễn ra sinh động, sát thực tế, đúng ý định, góp phần nâng cao chất lượng thực binh, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

Nâng tầm sức mạnh và tiềm lực phòng thủ địa phương

Đến nay, cùng với 17 xã, phường hoàn thành diễn tập tác chiến trong KVPT thì Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành diễn tập KVPT tỉnh năm 2026. Đây là năm đầu tổ chức diễn tập khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp nên giúp kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS – QP, nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức điều hành và thực hành xử trí tình huống khẩn cấp về QP - AN. Qua đó, cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm trong diễn tập KVPT tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu khẳng định: “Diễn tập là dịp để cán bộ địa phương rèn luyện bản lĩnh, năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành, xử lý tình huống QP - AN. Qua diễn tập, chúng tôi hiểu chức năng, nhiệm vụ từng ngành, lực lượng và phối hợp tốt hơn trong cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành tham mưu, tổ chức thực hiện. Đây cũng là cơ sở để xã củng cố tiềm lực, xây dựng thế trận KVPT vững chắc”.

Theo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, các cuộc diễn tập từ xã đến tỉnh đều được chuẩn bị chu đáo, tổ chức điều hành và thực hành đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục. Phần vận hành cơ chế thể hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Cán bộ đảm nhiệm các cương vị “nhập vai” nhuần nhuyễn; nội dung sát chức năng, nhiệm vụ từng ngành trong từng tình huống, giai đoạn; tác phong điều hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

Khẩu đội súng DKZ tham gia hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu trong diễn tập thực binh "Đánh địch đổ bộ đường biển".

Thượng tá Nguyễn Tiến Anh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho rằng: “Diễn tập đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức giúp địa phương rà soát, hoàn thiện phương án phòng thủ, nâng cao khả năng huy động nguồn lực, phát huy phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó, cơ sở chủ động ứng phó tình huống QP - AN và phòng thủ dân sự, không để bị động, bất ngờ”.

Ngoài thành công của cấp xã, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đánh giá cao tinh thần chuẩn bị và kết quả thực hiện diễn tập KVPT tỉnh. Theo đánh giá, cuộc diễn tập góp phần chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về nhiệm vụ QS – QP, bảo vệ Tổ quốc. Vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành, lực lượng được thể hiện rõ; đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức diễn tập.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh tặng quà chúc mừng các lực lượng hoàn thành xuất sắc diễn tập thực binh "Đánh địch đổ bộ đường biển".

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định: “Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh lần này đã cho thấy sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự quan tâm, đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân đã nhân lên sức mạnh tổng hợp của “thế trận lòng dân”. Cuộc diễn tập KVPT thành công là tiền đề để nâng tầm sức mạnh KVPT, bảo đảm cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu của kẻ thù, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”.