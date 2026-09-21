Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ Cụm 10

Các thành phần trong khung tập cơ động ra khu căn cứ chiến đấu mô phỏng

Diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026 Cụm 10 có sự tham gia của 5 địa phương, gồm 2 phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và 3 xã Quảng Tân, Trường Xuân, Thuận An.

Theo tình huống diễn tập, trước yêu cầu chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; đồng thời chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến và tổ chức chuẩn bị tác chiến trong KVPT.

Tại khu căn cứ chiến đấu mô phỏng, các lực lượng lần lượt thực hành nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến; UBND phường quán triệt nghị quyết, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan khối chính quyền và chuẩn bị kỳ họp chuyên đề HĐND phường.

Hội nghị trong khung diễn tập Ban Chấp hành Đảng bộ phường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến

Tiếp đó, HĐND phường tổ chức kỳ họp chuyên đề, ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân phường triển khai kế hoạch phòng không nhân dân thời chiến; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự thời chiến.

Hội đồng Cung cấp phường cũng tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường điều chỉnh quyết tâm tác chiến; các phòng, ban, ngành đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch bảo đảm tác chiến trên sa bàn.

Hội nghị trong khung diễn tập UBND phường quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến và triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan khối chính quyền, chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên để HĐND phường

Sau đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường. UBND phường tổ chức giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, ngành, đoàn thể phường tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình, nhiệm vụ. Thường trực Đảng ủy, UBND phường tổ chức thông qua kế hoạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tác chiến phòng thủ.

Một tình huống trong khung diễn tập tác chiến của phường

Trong chiều 21/9, Thường trực Đảng ủy phường thông qua kế hoạch hoạt động của Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong tác chiến phòng thủ. Đồng thời, UBND phường thông qua kế hoạch của Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị và Phòng Văn hóa - Xã hội.

Theo kế hoạch, tối 21/9, các lực lượng tiếp tục diễn tập các nội dung: Hội nghị Đảng ủy phường ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; Chủ tịch UBND phường chủ trì chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; Trên cơ sở kết quả hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường sẽ báo cáo thông qua và trình Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phê duyệt đồng thời tổ chức công bố quyết tâm cho các đơn vị, địa phương để khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng tác chiến đánh địch, giữ vững KVPT của phường theo quyết tâm tác chiến của Chỉ huy trưởng đã được cấp trên phê duyệt.

Cuộc diễn tập dự kiến kết thúc, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm vào trưa 22/9.