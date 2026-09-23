Diễn tập tác chiến phòng thủ xã Tân Phong năm 2026.

Diễn tập tác chiến phòng thủ xã Tân Phong năm 2026 gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Tại cuộc diễn tập, Đảng ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị xã Tân Phong đã thực hành phần vận hành cơ chế theo đúng quy định. Trong quá trình luyện tập và tổng duyệt, xã Tân Phong đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch. Các lực lượng tham gia nắm chắc thứ tự, nội dung, chức năng, nhiệm vụ trong từng trạng thái quốc phòng; thực hành diễn tập theo điều hành của Ban Chỉ đạo, thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí, lực lượng tham gia.

Kết thúc cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026-2030 đánh giá cao quá trình luyện tập diễn tập và thực hành diễn tập của xã. Đồng thời, yêu cầu xã Tân Phong tiếp tục nghiên cứu, vận hành cơ chế các hội nghị đã diễn tập, quán triệt đến đảng viên và nhân dân các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.

Kết thúc diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND xã Tân Phong tặng giấy khen cho 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Phong năm 2026.

Các tập thể nhận giấy khen của UBND xã Tân Phong.

Các cá nhân nhận giấy khen của UBND xã Tân Phong.