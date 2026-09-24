Diễn tập tác chiến phòng thủ xã Kim Bon đoạt loại xuất sắc

Diễn tập tác chiến phòng thủ xã Kim Bon năm 2026.

Diễn tập tác chiến phòng thủ xã Kim Bon năm 2026 gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Các đại biểu dự diễn tập.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026-2030, cuộc diễn tập đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, quá trình luyện tập diễn tập, thực hành diễn tập theo yêu cầu cầu đặt ra và được đánh giá đoạt loại xuất sắc. Ban Chỉ đạo diễn tập đề nghị xã Kim Bon tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cấp ủy, chính quyền, địa phương; quán triệt đến đảng viên và nhân dân các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở kết quả diễn tập đã đạt được, đề nghị xã tiếp tục rà soát toàn hộ hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập thực hiện đầy đủ qua 3 giai đoạn.

Cuộc diễn tập thực hiện đầy đủ qua 3 giai đoạn.

Kết thúc diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND xã Kim Bon tặng giấy khen cho 8 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.

Các cá nhân nhận giấy khen của xã Kim Bon.

Các tập thể nhận giấy khen của xã Kim Bon.