Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026: 'Trận đánh' trên sông Lam

Phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ

Nắng thu trải dài trên dòng sông Lam yên bình. Dấu vết mùa lũ năm trước với những khu vực sạt lở, xác cây từ rừng trôi về vẫn còn trên bờ sông. Nhưng giờ đây, những nương dâu, bãi chuối ven sông đã xanh ngát. Tại các bến vượt, tiếng động cơ xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành hòa cùng khẩu lệnh chỉ huy, tiếng phương tiện bay không người lái (UAV) và tiếng nổ giả định của đạn pháo, tạo nên âm thanh dồn dập của một “trận đánh” lớn. Khói từ các bãi nổ và động cơ lẫn vào nắng sớm. Dòng sông hiền hòa bỗng trở thành chướng ngại, thử thách bản lĩnh, trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng hiệp đồng của các lực lượng.

Theo tình huống giả định, sau nhiều ngày tiến công, địch chiếm một số địa bàn, chia cắt khu vực chiến lược, sử dụng không quân, pháo binh, tên lửa đánh phá giao thông, cầu cống, ngăn chặn lực lượng ta cơ động. Để tăng cường lực lượng, phương tiện cho chiến dịch phản công, các đơn vị phải vượt sông trong điều kiện địch liên tục trinh sát đường không, đánh phá.

Các lực lượng thực hành nội dung diễn tập vượt sông bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ảnh: TUẤN HUY

Nhiệm vụ ấy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa công binh, bộ binh, pháo binh, tăng thiết giáp, phòng không và các lực lượng bảo đảm. Lữ đoàn Công binh 414 xây dựng, bảo đảm các bến vượt; Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 324 tổ chức, hiệp đồng cho các phân đội vượt sông chiến đấu. Lực lượng phòng không, tác chiến điện tử và dân quân địa phương triển khai đội hình bảo vệ khu vực vượt sông.

Trên bờ, cán bộ, chiến sĩ công binh khẩn trương chuẩn bị bến bơi, bến phà cơ giới và cầu nổi PMP. Từng cấu kiện được đưa xuống nước. Các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận vị trí, phối hợp nâng, xoay, liên kết theo quy trình kỹ thuật. Từng đốt cầu lần lượt vào vị trí, các mối nối được khóa chặt, những nhịp cầu dần vươn ra giữa dòng.

Tại bến vượt, Đại đội Công binh 1, Tiểu đoàn Vượt sông 4, Lữ đoàn Công binh 414 thực hành bắc cầu nổi PMP bằng phương pháp quay cánh cầu. Từ triển khai phương tiện, liên kết các đốt cầu đến đưa cầu vào đúng tim cầu đều đòi hỏi sự chính xác, nhịp nhàng. Chỉ một khâu thiếu ăn khớp cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

Cùng lúc, lực lượng bảo đảm phà kiểm tra bến, phân công nhiệm vụ cho trưởng, phó phà, lái xe, phụ xe; tổ chức cảnh giới trên bờ và trên phà, sẵn sàng vận chuyển xe tăng qua sông.

Các lực lượng thực hành nội dung diễn tập vượt sông. Ảnh: TUẤN HUY

Cách bến vượt chính không xa, công binh tổ chức các bến vượt giả nhằm nghi binh, đánh lạc hướng trinh sát đường không của địch. Lực lượng tác chiến điện tử thuộc Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4 triển khai khí tài, sẵn sàng trinh sát, gây nhiễu, chế áp UAV của địch, phối hợp với các phân đội phòng không, lực lượng cảnh giới bảo vệ bến vượt.

Trên các hướng, từng bộ phận duy trì liên lạc, kịp thời báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Khẩu lệnh điều hành liên tiếp vang lên. Từ bến xuống đến bến lên, mỗi lực lượng một phần việc, cùng bảo đảm tuyến vượt sông thông suốt, đội hình cơ động liên tục.

Vượt nhanh, bí mật, an toàn

Đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng vượt sông!”. Những chiếc phà tự hành rẽ sóng chở xe tăng, xe thiết giáp, pháo và phương tiện cơ giới tiến ra giữa dòng. Động cơ gầm vang, sóng nước cuộn lên phía sau. Những chuyến phà nối tiếp nhau cập bến. Trên cầu nổi PMP, các phương tiện cơ động theo đội hình, giữ đúng hướng, tốc độ, khoảng cách.

Dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Hồ Hữu Ngọc, Quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vượt sông 4, hoạt động vận chuyển được điều hành chặt chẽ. Từng kíp xe phối hợp nhịp nhàng, chấp hành quy tắc kỹ thuật, theo dõi tình hình, sẵn sàng xử trí tình huống. Mỗi phương tiện qua cầu, mỗi chuyến phà cập bến đều cần sự phối hợp chính xác giữa người chỉ huy, lực lượng bảo đảm và người điều khiển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đồng chí lãnh đạo trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực binh vượt sông. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tại bến vượt số 2, các khẩu đội đại liên và lực lượng trinh sát thực hành bơi vượt sông. Cán bộ, chiến sĩ duy trì cự ly giữa từng người, từng tổ, tiểu đội, giữ vững đội hình, sẵn sàng hỗ trợ nhau. Ở bến vượt số 3, lực lượng súng máy phòng không 12,7mm cơ động bằng xuồng của nhân dân địa phương. Những chiếc xuồng rẽ nước đưa bộ đội sang bờ đối diện, kịp thời chiếm lĩnh trận địa.

Giữa không khí khẩn trương trên sông, những chiếc xuồng của nhân dân chở bộ đội tạo nên một điểm nhấn gần gũi. Quân và dân mỗi người một việc, cùng góp sức thực hiện nhiệm vụ. Tình đoàn kết quân dân, thế trận quốc phòng toàn dân hiện hữu qua những chuyến xuồng vượt sông ấy.

Tình huống giả định địch tập kích đường không, đánh phá khu vực cơ động tiếp tục được đặt ra. Các phân đội phòng không nhanh chóng triển khai đội hình, bám sát mục tiêu; lực lượng tác chiến điện tử thực hành chế áp UAV; bộ phận cảnh giới, cứu hộ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Vừa bảo vệ bến vượt, vừa bảo đảm phương tiện cơ động liên tục, các lực lượng phối hợp qua từng hành động, từng khẩu lệnh, từng lần xử trí tình huống.

Giữa làn khói ngụy trang, những chiếc xe kéo pháo lần lượt tiến lên cầu nổi PMP. Các khẩu đội đại liên, súng chống tăng SPG-9 vượt sông bằng bè, mảng, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn, duy trì cảnh giác. Trên bờ, cán bộ, chiến sĩ công binh tiếp tục kiểm tra, duy trì hoạt động thông suốt của các bến vượt.

Từng đoàn phương tiện nối nhau qua sông, cơ động vào vị trí tập kết. Nhịp độ khẩn trương trên dòng Lam cho thấy, vượt sông trong chiến đấu không đơn thuần là đưa người, phương tiện từ bờ bên này sang bờ bên kia, mà đòi hỏi tổ chức, điều hành nhiều lực lượng trong điều kiện tác chiến phức tạp. Những giọt mồ hôi ướt đẫm vai áo như khắc ghi vào tâm khảm người chiến sĩ: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

Khi những chiếc xe kéo pháo cuối cùng qua cầu, vào vị trí tập kết, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 nói với chúng tôi: “Nhiệm vụ vượt sông đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, làm sao đưa binh khí và lực lượng qua sông bảo đảm nhanh nhất, an toàn và bí mật. Chỉ một mắt xích thiếu đồng bộ cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ cơ động, đội hình và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, bên cạnh trình độ chuyên môn, kỹ thuật, cuộc diễn tập còn giúp kiểm tra năng lực tổ chức, chỉ huy, khả năng xử trí tình huống và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ”.

Toàn bộ cuộc thực hành vượt sông diễn ra rất nhanh. Từ vị trí quan sát, chiếc cầu PMP phủ kín ngụy trang vươn qua như một cánh tay nối hai bờ sông Lam. Phía xa bên bờ đối diện, trên tỉnh lộ, xe cộ, người dân vẫn nườm nượp đổ về thành phố, dường như không hay biết cuộc đưa quân vượt sông quy mô lớn và những “trận đánh” vừa diễn ra. Một khoảng lặng sau khi các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ diễn tập vượt sông, chúng tôi bước theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng thủ trưởng các cấp đến tặng quà, động viên các lực lượng thực binh. Những gương mặt còn vương bùn đất sông Lam, lấm tấm mồ hôi nở nụ cười rạng rỡ.

Nằm trong chương trình diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, chiều 26-10, Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4 tổ chức diễn tập thực binh nội dung triển khai vòm phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Lực lượng phòng không Quân khu phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đội hình, hiệp đồng bảo vệ mục tiêu, xử trí tình huống theo kế hoạch. Qua đó, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thế trận phòng không.